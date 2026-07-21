Mehr Bierdurst: Wie die Fußball-WM Bitburger beflügelt hat

21.07.26 13:03 Uhr

BITBURG (dpa-AFX) - Die Fußball-Weltmeisterschaft hat Bitburger gute Geschäfte beschert. Im Juni habe die Biermarke im Handel ein Absatzplus von 28 Prozent erzielt, teilte die Bitburger Braugruppe mit. Im ersten Halbjahr legte der Absatz bei Bitburger demnach im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent zu.

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"Die WM hat im Juni für zusätzliche Dynamik gesorgt und gezeigt, welche Relevanz Fußball-Großereignisse weiterhin für unsere Marken und Absatzkanäle haben - auch bei einem frühen Ausscheiden der Nationalmannschaft", teilte der Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, Sebastian Ellies, mit.

"Wir haben vor allem mit Bitburger klar von unserem starken Engagement rund um die Nationalmannschaft profitiert." Der Absatz der gesamten Braugruppe liege in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf Vorjahresniveau und damit deutlich besser als der deutsche Biermarkt, der mit minus 5,1 Prozent rückläufig gewesen sei, hieß es aus Bitburg.

USA sind wichtiger Exportmarkt

Die Fußball-WM hat laut Unternehmen auch im Exportgeschäft in Nordamerika positive Effekte gehabt - vor allem rund um Austragungsorte wie New York. Bitburger habe in den Vereinigten Staaten erstmals mehr als 1.000 Fassbierkunden. Die USA blieben der größte und am schnell wachsende Exportmarkt der Braugruppe. Im ersten Halbjahr liege das Plus der Gruppe im Export bei drei Prozent.

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Zur Bitburger Braugruppe gehören auch die Marken König Pilsener, Königsbacher, Köstritzer, Licher, Nette und Kandi Malz. Außerdem gibt es eine Vertriebspartnerschaft mit der Benediktiner Weißbräu GmbH./rtt/DP/mis