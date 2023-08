Mehr Deutschland-Tourismus - Fast so viele Übernachtungen wie vor Corona

Berlin (Reuters) - Der Deutschland-Tourismus kommt auch dank des 49-Euro-Tickets in Schwung: Hotels, Pensionen, Campingplätze und andere Beherbergungsstätten zählten im Juni fast so viele Gästeübernachtungen wie vor der Corona-Pandemie.

Die Zahl stieg um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 49,5 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Im gesamten ersten Halbjahr hinkt die Branche laut Verband Dehoga dem Stand von vor der Virus-Krise 2019 aber immer noch hinterher. "Nach drei Verlustjahren in Folge liegt die Zahl der Gästeübernachtungen weiterhin 1,7 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau." Insbesondere die Gäste aus dem Ausland fehlten. "Die Folgen der Pandemie sind für die Branche immer noch deutlich zu spüren."

Erschwerend für die Betriebe hinzu kommen demnach die gestiegenen Kosten bei Lebensmitteln, Personal und Energie, die anhaltend hohe Inflation sowie der Arbeits- und Fachkräftemangel. "Die aktuellen Herausforderungen für die Gastgeber sind gewaltig", sagte eine Sprecherin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) der Nachrichtenagentur Reuters.

Im Mai lag das Niveau der Übernachtungen bereits 5,6 Prozent über dem Stand von 2019 und nun im Juni wieder leicht 2,2 Prozent darunter. Dies dürfte auch auf einen statistischen Effekt zurückzuführen seien. Denn Pfingsten fiel 2019 in den Juni und in diesem Jahr in den Mai, weshalb es dann im "Wonnemonat" vergleichsweise mehr Übernachtungen gab.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland sank im Juni um 1,1 Prozent zum Vorjahresmonat auf 42 Millionen. Das waren 1,0 Prozent weniger als im Juni 2019. Bei Gästen aus dem Ausland gab es einen Zuwachs von 15,7 Prozent zum Vorjahresmonat auf 7,5 Millionen. Hier lag die Zahl allerdings immer noch merklich um 8,7 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019.

HOFFNUNG AUF RÜCKKEHR KAUFFREUDIGER CHINESEN

Deutschland kann wie andere Länder wieder auf mehr kauffreudige Touristen aus China hoffen. Denn das Ministerium für Kultur und Tourismus in Peking hob am Donnerstag die aus der Pandemiezeit stammenden Beschränkungen für Gruppenreisen nach Deutschland und in weitere westliche Länder auf. Vor der Pandemie zählten Chinesen weltweit zu den ausgabefreudigsten Touristen. Im Jahr 2019 gaben sie auf Auslandsreisen insgesamt 255 Milliarden Dollar aus, wovon geschätzte 60 Prozent auf Gruppenreisen entfielen. Ein beliebtes Ziel chinesischer Touristen in Deutschland ist Schloss Neuschwanstein. "Die weiteren Lockerungen der bislang geltenden Reiseeinschränkungen durch die chinesische Regierung könnte den Anteil der chinesischen Gäste in den nächsten Monaten weiter erhöhen", erklärte die Bayerische Schlösserverwaltung dazu.

Die Corona-Pandemie hatte Tourismus und Gastgewerbe in den vergangenen drei Jahren massive Geschäftseinbußen eingebrockt. Die anhaltende Reiselust der Deutschen hilft nun bei der Erholung. Allerdings schmälert die hohe Inflation die Kaufkraft vieler Verbraucherinnen und Verbraucher. Viele Menschen müssen deshalb ihren Konsum teilweise spürbar einschränken, zumal auch Reisen deutlich teurer geworden ist: Pauschalreisen etwa kosteten im Juli 9,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

