ProSieben-Aktie: Joko & Klaas und Heidi Klum übernehmen ProSieben-Programm

So sollen Klum, Bill Kaulitz und der als Dragqueen Conchita Wurst bekannt gewordene Künstler Thomas Neuwirth in der neuen Show "Queen of Drags" die Queen of Drags küren, teilte ProSieben am Mittwoch beim Branchenevent "Screenforce Days" in Köln mit. "In "Queen of Drags" werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen. Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren", zitiert der Sender Heidi Klum, die mit ihrer Castingshow "Germany's Next Topmodel" als Quotengarant gilt. In der neuen Show geht es ProSieben zufolge darum, wie sich Männer, die häufig unscheinbar durchs Leben laufen, in Glamour-Girls verwandeln, die auf der Bühne glänzen.

Gerade erst am Dienstag ist "Joko & Klaas gegen ProSieben" mit der vierten Folge vorerst zuende gegangen. Zweimal haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewonnen, zweimal haben sie verloren. Im Herbst soll der Wettkampf mit Steven Gätjen als Moderator in die zweite Runde gehen. "Die Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" hat für so viel Talk of Nation gesorgt, wie es kaum eine andere TV-Show bislang so schnell geschafft hat", so ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann.

Zusammen "mit Joko Winterscheidt für Joko Winterscheidt" entwickelt ProSieben außerdem eine Show, die 2020 Premiere haben soll - und zwar zur Hauptsendezeit. Ähnlich wie zuletzt bei "Win your Song" soll dabei Musik Trumpf sein.

Außerdem arbeitet der Sender an einer Reihe von Filmen für die Primetime. So lässt ProSieben derzeit den Mystery-Thriller "Schattenmoor" mit Max von Thun und Timur Bartels drehen. Die Geschichte erzählt ProSieben zusätzlich als Mini-Serie online. "Schattenmoor" ist noch für 2019 geplant, im Frühjahr 2020 dann "Neun Tage wach", die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Eric Stehfest.

