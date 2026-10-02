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Glencore-Aktie legt zu: Rohstoffkonzern hebt Prognose für Handelsgeschäft an

Glencore-Aktie legt zu: Rohstoffkonzern hebt Prognose für Handelsgeschäft an

Glencore hebt die Prognose für das Handelsgeschäft erneut an und rechnet nun mit einem bereinigten EBIT von mehr als 5 Milliarden US-Dollar.

Werte in diesem Artikel
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Glencore plc
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Glencore hebt Prognose für Handelsgeschäft an

Von Ian Walker

DOW JONES--Glencore wird zuversichtlicher für sein Handelsgeschäft. Der Rohstoffkonzern hat seinen Ausblick für den operativen Gewinn wegen eines Anstiegs seiner kurzfristig veräußerbaren Bestände angehoben.

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Glencore erwartet für dieses Jahr im Handelsgeschäft (Marketing) ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von über 5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit der bisherigen Prognose von rund 4,9 Milliarden Dollar.

Das langfristige bereinigte Marketing-EBIT wird nun bei 2,8 bis 4,2 Milliarden US-Dollar gesehen, gegenüber der bisherigen Prognose von 2,3 bis 3,5 Milliarden Dollar.

Die Handelssparte macht etwa 25 Prozent des gesamten bereinigten EBIT des Unternehmens aus.

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Glencore teilte weiterhin mit, dass der Handelsbeginn an der australischen Börse ASX als Zweitnotierung für den 14. Oktober geplant ist.

Die Glencore-Aktie gewinnt in London zeitweise 2,04 Prozent auf 556,40 Pence.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Glencore

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Datum Rating Analyst
18.02.26 Glencore Overweight Barclays Capital
16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.

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