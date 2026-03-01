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Mehr Fahrgäste: Nachfrage bei der Bahn weiter hoch

27.03.26 11:15 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der hohen Unpünktlichkeit und den zahlreichen Problemen bei der Deutschen Bahn ist die Nachfrage im Schienenverkehr weiter hoch. Der bundeseigene Konzern verzeichnete über alle Verkehrssparten hinweg im vergangenen Jahr rund 1,93 Milliarden Fahrgäste. Das waren 3,4 Prozent mehr als im Jahr davor und so viele wie seit Jahren nicht. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

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Die Verkehrsleistung, also das Produkt aus beförderten Fahrgästen und zurückgelegter Strecke, stieg im Vorjahresvergleich um 2,7 Prozent auf 87 Milliarden Personenkilometer.

Fernverkehr bleibt Sorgenkind

Trotzdem bleibt insbesondere der Fernverkehr ein Sorgenkind des bundeseigenen Konzerns. Die Sparte verzeichnete zwar einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 45 Millionen Euro. Auch der Umsatz legte zu. Doch beide Kennzahlen blieben im vergangenen Jahr hinter den Erwartungen zurück, teilte die Bahn mit. Zudem belastet eine milliardenschwere Wertminderung im Fernverkehr das Gesamtergebnis des Konzerns deutlich.

Die Regionalverkehrstochter DB Regio kam 2025 auf ein operatives Ergebnis von rund 191 Millionen Euro./maa/DP/zb