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Mehr Firmengründungen zum Jahresbeginn

13.05.26 08:42 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Irankrieg und hohe Energiepreise können Firmengründer offenbar nicht schrecken: Im ersten Quartal dieses Jahres wurden in Deutschland 37.500 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung gegründet. Das sind 2,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Gleichzeitig ging auch die Zahl der vollständigen Betriebsaufgaben um 5,7 Prozent auf 28.400 zurück.

Auch einschließlich der Kleingewerbe stieg die Zahl der angemeldeten Neugründungen, und zwar um 10,1 Prozent auf 188.900. Aufgegeben wurden in den drei Monaten von Januar bis März rund 139.400 Gewerbe. Das waren 2,0 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Eine größere wirtschaftliche Bedeutung wird in der Statistik angenommen, wenn eine juristische Person oder eine Personengesellschaft agiert. Dazu kommen Betriebe von Personen, die im Handelsregister stehen oder als Handwerker registriert sind. Werden Arbeitnehmer beschäftigt, wird ebenfalls eine größere wirtschaftliche Bedeutung angenommen./ceb/DP/zb