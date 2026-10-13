Fraport-Aktie fester: Passagieraufkommen in Frankfurt steigt im September

Mehr Fluggäste

13.10.26 09:27 Uhr

Der Flughafen Frankfurt hat im September ein höheres Passagier- und Frachtaufkommen verzeichnet.

Wie Fraport mitteilte, wurden im vergangenen Monat mit rund 6,1 Millionen Passagieren 1,6 Prozent mehr abgefertig als im entsprechenden Vorjahresmonat. Da in Bayern und Baden-Württemberg noch Sommerferien waren, seien klassische Urlaubsdestinationen auch im September sehr gefragt gewesen, so der Flughafenbetreiber.

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Das Cargo-Volumen legte um 2,5 Prozent auf 174.773 Tonnen zu. Die Zahl der Flugbewegungen verringert sich um 3,5 Prozent auf 40.539 Starts und Landungen. Als maßgeblichen Grund dafür nannte Fraport Rückgänge im innerdeutschen Verkehr von 25,2 Prozent, insbesondere durch eingestellte Verbindungen nach Bremen und Stuttgart.

Auf internationaler Ebene verzeichneten die meisten von Fraport gemanagten Flughäfen ein höheres Passagieraufkommen. Das Gesamtaufkommen der Fraport-Flughäfen lag im Berichtsmonat mit rund 21,1 Millionen Passagieren um 2,7 Prozent über Vorjahr.

Die Fraport-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,3 Prozent höher bei 58,3 Euro.

DOW JONES