Mehr Geld für 585.000 Menschen in Chemie- und Pharmabranche

BAD BREISIG (dpa-AFX) - Die rund 585.000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie bekommen mehr Geld. Ein Tarifabschluss zwischen der Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC sieht Lohnsteigerungen in zwei Schritten vor sowie Mittel zur Beschäftigungssicherung in den Betrieben bei einer Laufzeit bis Ende Mai 2028./als/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung