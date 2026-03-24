Mehr Geld für 585.000 Menschen in Chemie- und Pharmabranche
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BAD BREISIG (dpa-AFX) - Die rund 585.000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie bekommen mehr Geld. Ein Tarifabschluss zwischen der Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC sieht Lohnsteigerungen in zwei Schritten vor sowie Mittel zur Beschäftigungssicherung in den Betrieben bei einer Laufzeit bis Ende Mai 2028./als/DP/stw
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