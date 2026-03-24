DAX22.976 +1,5%Est505.651 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 +4,2%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.578 +1,3%Euro1,1589 -0,2%Öl99,79 -0,1%Gold4.548 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- BioNTech, Ölaktien, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
EnBW-Aktie steigt: Rekordsumme in grüne Energie und Netzausbau investiert EnBW-Aktie steigt: Rekordsumme in grüne Energie und Netzausbau investiert
Hot Stocks heute: Ölpreis fällt - Chance für Chemie-Aktien? BASF, LANXESS & Gold vor der nächsten Bewegung Hot Stocks heute: Ölpreis fällt - Chance für Chemie-Aktien? BASF, LANXESS & Gold vor der nächsten Bewegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mehr Geld für 585.000 Menschen in Chemie- und Pharmabranche

25.03.26 13:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
49,67 EUR 0,43 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
37,97 EUR -0,13 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
15,27 EUR 0,43 EUR 2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
16,35 EUR 2,27 EUR 16,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
105,90 EUR 2,55 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BAD BREISIG (dpa-AFX) - Die rund 585.000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie bekommen mehr Geld. Ein Tarifabschluss zwischen der Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC sieht Lohnsteigerungen in zwei Schritten vor sowie Mittel zur Beschäftigungssicherung in den Betrieben bei einer Laufzeit bis Ende Mai 2028./als/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
08:21BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.03.2026BASF OutperformBernstein Research
02.03.2026BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.03.2026BASF NeutralUBS AG
02.03.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
27.02.2026BASF NeutralUBS AG
27.02.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
17.02.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:21BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen