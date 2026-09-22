Mehr Geld im öffentlichen Haushalt in Deutschland

22.09.26 08:39 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der öffentliche Gesamthaushalt in Deutschland ist im vergangenen Jahr gewachsen. Laut Statistischem Bundesamt stieg das Finanzvermögen gegenüber dem Jahresende 2024 um 5,9 Prozent. Ende 2025 besaßen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung inklusive aller Extrahaushalte demnach ein Finanzvermögen von 1.199,1 Milliarden Euro.

Werbung

Die Zahlen im Einzelnen

Bund: Das Finanzvermögen stieg um 6,4 Prozent auf 457,2 Milliarden Euro. "Der Anstieg beim Bund ergibt sich insbesondere durch die Erhöhung der Liquiditätsreserve des Bundes und durch eine Eigenkapitalerhöhung bei der Deutschen Bahn AG", hieß es in einer Mitteilung.

Länder: Das Finanzvermögen wuchs um 8,2 Prozent auf 307,5 Milliarden Euro. "Die Entwicklung verlief in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich", erklärte das Amt.

Den größten prozentualen Anstieg hatte Bremen. Grund ist laut Destatis, "dass empfangene Barsicherheiten für Derivat-Geschäfte als liquide Mittel angelegt wurden". Den höchsten Rückgang verzeichnete Nordrhein-Westfalen. Grund sei "die Verwendung von Finanzvermögen zur Kredittilgung".

Werbung

Gemeinden: Das Finanzvermögen stieg um 1,9 Prozent auf 252,8 Milliarden Euro.

Das öffentliche Vermögen der Sozialversicherung stieg um 6,6 Prozent auf 181,6 Milliarden Euro./sat/DP/jha