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Ahold Delhaize-Aktie verliert: Überraschend starker Jahresstart und CEO-Wechsel angekündigt

06.05.26 09:50 Uhr
Ahold Delhaize-Aktie gibt nach: Positiver Jahresauftakt und neuer CEO ab April 2027 geplant | finanzen.net

Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize ist mit etwas mehr Gewinn ins Jahr gestartet als gedacht.

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Ahold Delhaize (Ahold)
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Zwar ging der Umsatz wegen des schwachen US-Dollars im Jahresvergleich um mehr als vier Prozent auf 22,3 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Der Überschuss blieb mit 552 Millionen Euro jedoch fast stabil, und die bereinigte operative Marge verbesserte sich von 3,8 auf 4,0 Prozent. Damit schnitt Ahold Delhaize besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet.

Die USA sind für Ahold Delhaize der wichtigste Markt. Weil die US-Währung zuletzt spürbar an Wert verloren hatte, blieben von den Umsätzen aus den Vereinigten Staaten umgerechnet weniger Euro übrig. Neben dem von der US-Regierung veranlassten Preissenkungen für Medikamente drückte der Rückgang der Eierpreise in dem Land auf den Erlös, nachdem sich Eier ein Jahr zuvor dort wegen einer landesweiten Knappheit stark verteuert hatten.

An seinen Erwartungen für das laufende Jahr hält Ahold-Delhaize-Chef Frans Muller unterdessen fest. So soll die bereinigte operative Marge etwa vier Prozent erreichen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll währungsbereinigt um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz steigen.

Ahold Delhaize gab zudem einen geplanten Wechsel an der Führungsspitze bekannt. Unternehmenschef Muller wird im April 2027 den Stab an Thierry Garnier übergeben und sich in den Ruhestand verabschieden. Muller ist seit Juli 2018 an der Spitze des Unternehmens.

Die Aktie von Ahold Delhaize verliert an der EuroNext in Amsterdam zeitweise 2,38 Prozent auf 38,49 Euro.

ZAANDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: KOEN VAN WEEL/AFP/Getty Images, Casimiro PT / Shutterstock.com

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