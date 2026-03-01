DAX23.919 +0,4%Est505.797 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2100 -4,1%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.834 -0,3%Euro1,1584 -0,2%Öl86,04 +2,1%Gold5.098 +0,3%
Mehr größere Betriebe in Deutschland gegründet

06.03.26 08:45 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland wagen wieder mehr Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit: Im Jahr 2025 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes etwa 130.100 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 7,6 Prozent mehr.

Zwar erhöhte sich auch die Zahl der größeren Betriebe, die ihr Geschäft aufgaben, um 0,8 Prozent auf etwa 99.900. Doch wie in allen Jahren seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2003 überwogen bei größeren Betrieben die Neugründungen die Betriebsaufgaben.

Von größerer wirtschaftlicher Bedeutung gehen die Wiesbadener Statistiker aus, wenn ein Betrieb zum Beispiel als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gegründet wird, Beschäftigte eingestellt werden oder Chef beziehungsweise Chefin einen Meisterbrief im Handwerk besitzen.

Insgesamt mehr als 640.000 Neugründungen

Inklusive kleinerer Betriebe gab es den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 640.500 Neugründungen in Deutschland und damit 7,7 Prozent mehr als 2024. Dem standen 502.200 Gewerbeabmeldungen gegenüber - 0,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Insgesamt zählt das Bundesamt im vergangenen Jahr 762.400 Gewerbeanmeldungen. Das war ein Plus von 6,4 Prozent binnen Jahresfrist. In dieser Zahl sind neben Neugründungen von Betrieben auch Übernahmen etwa durch Kauf oder Gesellschaftereintritt sowie Umwandlungen und Zuzüge aus anderen Meldebezirken enthalten./ben/DP/mis