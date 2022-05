Mehr Lohn für Beschäftigte in ostdeutscher Textilindustrie

MEERANE (dpa-AFX) - Die Beschäftigten in der ostdeutschen Textilindustrie erhalten mehr Geld. Wie die IG Metall am Donnerstag mitteilte, steigen die Löhne ab Oktober 2022 in zwei Schritten um 4,1 und 1,5 Prozent. Dazu kämen zwei Sonderzahlungen - im Mai in Höhe von 200 Euro und im August von 120 Euro. Die Jahressonderzahlung erhöhe sich 2023 von 60 auf 75 Prozent eines Monatsentgelts. Der Arbeitgeberverband vti bestätigte, dass es eine Tarifeinigung in der dritten Verhandlungsrunde gegeben hat. Die Branche hat in Ostdeutschland rund 16 000 Beschäftigte./bz/DP/ngu