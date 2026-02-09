DAX25.056 +0,2%Est506.072 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,9%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.961 -1,6%Euro1,1917 ±0,0%Öl68,95 -0,3%Gold5.046 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BYD-Aktie zieht an: Autobauer zieht gegen Trump vor Gericht und fordert Rückerstattung der Zölle BYD-Aktie zieht an: Autobauer zieht gegen Trump vor Gericht und fordert Rückerstattung der Zölle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mehr Menschen setzen bei Altersvorsorge auf Wertpapiere

10.02.26 10:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
379,90 EUR -8,10 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
35,55 EUR 0,12 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31,74 EUR -0,06 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
211,60 EUR 0,30 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DWS Group GmbH & Co. KGaA
61,20 EUR -0,35 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben im dritten Jahr in Folge mehr Geld in Fonds gesteckt und der Branche in Deutschland ein weiteres Rekordjahr beschert. 4.851 Milliarden Euro verwalteten Fondsgesellschaften hierzulande Ende 2025. Das waren - auch dank Kursgewinnen - rund 8,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband BVI mitteilte.

Wer­bung

Fast die Hälfte der gewaltigen Summe steckt in Spezialfonds, in die institutionelle Investoren wie Versicherer und Pensionskassen anlegen. Aber auch Privatleute investierten frische Gelder in Aktienfonds und ETFs. "Die Fondsbranche verbuchte bei Publikumsfonds das beste Neugeschäft seit 2021", bilanzierte der Präsident des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI), Matthias Liermann.

Publikumsfonds, die sich an breitere Anlegerschichten richten, sammelten unter dem Strich 86 Milliarden Euro neue Gelder ein. 2026 habe sich dieser Trend mit einem positiven Jahresstart fortgesetzt, schilderte der Verband mit Sitz in Frankfurt. Liermanns Fazit: "Immer mehr Menschen erkennen, dass Wertpapiere ein zentraler Baustein für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge sind."

Altersvorsorge mit Hilfe der Börse

Auch bei der Reform des Rentensystems fordert die Branche mehr Offenheit für die Finanzmärkte. BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter sagt: "In der gesetzlichen Rente ist der Einstieg in die Kapitaldeckung notwendig, um die wachsende Abhängigkeit des Rentensystems von Steuerzuschüssen mittelfristig zu verringern."

Wer­bung

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte jüngst beim Neujahrsempfang der Deutsche Börse einen "Paradigmenwechsel" in der deutschen Rentenpolitik angekündigt: "Die gesetzliche Rentenversicherung wird bleiben. Aber sie wird eben nur ein Baustein eines neuen Gesamtversorgungsniveaus werden, in dem die private Altersvorsorge und die betriebliche Altersversorgung eine wesentlich größere Rolle spielen werden als bisher", sagte der CDU-Chef.

"Wir haben es im Koalitionsvertrag bereits beschlossen und wir werden daraus eine vernünftige Reform im Laufe des Jahres machen, die genau an dieser Stelle ansetzt, nämlich eine Stärkung der kapitalgedeckten privaten und betrieblichen Altersversorgung", hatte Merz gesagt./ben/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
09.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
23.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2026Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.01.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
17.12.2025Allianz NeutralUBS AG
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen