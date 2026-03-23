DAX22.654 +1,2%Est505.574 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4500 +3,8%Nas21.947 +1,4%Bitcoin60.714 -0,5%Euro1,1583 -0,3%Öl102,5 +2,5%Gold4.368 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vage Hoffnungen auf Deeskalation in Fernost: DAX vor erneutem Rücksetzer -- Asiens Börsen mit überschaubarer Erholung -- Lufthansa pausiert Flüge in Nahen Osten länger als geplant
Top News
Ausblick: Amadeus Fire informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Amadeus Fire informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mehr Neuzulassungen

Aktien von BYD nach Verdreifachung höher, Tesla ebenfalls verbessert: EU-Automarkt mit leichtem Plus im Februar

24.03.26 07:06 Uhr
E-Auto-Boom trotzt Flaute: EU-Automarkt mit überraschender Wende - BYD-Aktie nach starker Verbesserung im Plus | finanzen.net

Der Automarkt in der EU ist im Februar leicht gewachsen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
78,64 EUR 4,00 EUR 5,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,37 EUR 1,48 EUR 2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
37,60 EUR 1,60 EUR 4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
5,70 EUR 0,20 EUR 3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
87,36 EUR 2,26 EUR 2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat stiegen die Neuzulassungen von Pkw um 1,4 Prozent auf 865.437 Autos, wie der Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. In den ersten beiden Monaten ergab sich aber ein Minus von 1,2 Prozent auf 1,665 Millionen Autos. Der Anteil vollelektrisch angetriebener Autos zog seit Jahresbeginn von 15,2 auf 18,8 Prozent an.

Wer­bung

Im Februar gab es auf den großen Märkten Deutschland, Italien und Spanien insgesamt Zuwächse, während die Neuanmeldungen in Frankreich sanken. Marktführer in der EU blieb der Volkswagen (VW) vz-Konzern mit seinen Marken, die zusammengenommen ein Plus von 2,6 Prozent erzielten. Unter den VW-Marken gab es beim Sportwagenbauer Porsche einen Rückgang um gut 5 Prozent.

Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit fast zehn Prozent deutlicher zulegen als der VW-Konzern. Von BMW und Mercedes-Benz Group wurden weniger Autos zugelassen. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit nahezu einer Verdreifachung auf einem eher niedrigen Niveau, und Tesla mit fast einem Drittel Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr.

Die BYD-Aktie legt in Hongkong am Dienstag 2,73 Prozent auf 105,20 HKD zu, Tesla zeigen sich nachbörslich an der NASDAQ 0,29 Prozent fester bei 381,94 US.Dollar.

BRÜSSEL (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
16.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11.03.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
11.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
16.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
10.03.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
10.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen