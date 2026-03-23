Mehr Neuzulassungen

Der Automarkt in der EU ist im Februar leicht gewachsen.

Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat stiegen die Neuzulassungen von Pkw um 1,4 Prozent auf 865.437 Autos, wie der Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. In den ersten beiden Monaten ergab sich aber ein Minus von 1,2 Prozent auf 1,665 Millionen Autos. Der Anteil vollelektrisch angetriebener Autos zog seit Jahresbeginn von 15,2 auf 18,8 Prozent an.

Wer­bung Wer­bung

Im Februar gab es auf den großen Märkten Deutschland, Italien und Spanien insgesamt Zuwächse, während die Neuanmeldungen in Frankreich sanken. Marktführer in der EU blieb der Volkswagen (VW) vz-Konzern mit seinen Marken, die zusammengenommen ein Plus von 2,6 Prozent erzielten. Unter den VW-Marken gab es beim Sportwagenbauer Porsche einen Rückgang um gut 5 Prozent.

Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit fast zehn Prozent deutlicher zulegen als der VW-Konzern. Von BMW und Mercedes-Benz Group wurden weniger Autos zugelassen. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit nahezu einer Verdreifachung auf einem eher niedrigen Niveau, und Tesla mit fast einem Drittel Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr.

Die BYD-Aktie legt in Hongkong am Dienstag 4,10 Prozent auf 106,60 HKD zu, Tesla zeigen sich nachbörslich an der NASDAQ 0,29 Prozent fester bei 381,94 US.Dollar.

BRÜSSEL (dpa-AFX)