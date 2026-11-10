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HAMBORNER REIT-Aktie: Prognose für operatives Ergebnis angehoben

HAMBORNER REIT-Aktie: Prognose für operatives Ergebnis angehoben

Geringere Kosten im Vermietungsgeschäft lassen den Immobilienkonzern HAMBORNER REIT optimistischer auf das Gesamtjahr blicken.

Das operative Ergebnis werde sich 2026 zwischen 42,0 und 44,0 Millionen Euro bewegen, teilte HAMBORNER REIT am Dienstag in Duisburg mit. Bislang standen 38,0 bis 42,0 Millionen für die in der Immobilienbranche wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) im Plan. Der SDAX-Konzern musste weniger Geld in die Hand nehmen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie für Mietanreize.

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Wegen der im Vorjahr erfolgten Verkäufe gingen in den ersten neun Monaten die Erlöse aus Miete und Pacht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurück auf 67,3 Millionen Euro. In der Folge und in Kombination mit höheren Finanzierungskosten reduzierte sich das operative Ergebnis (FFO) um 6 Prozent auf 34,5 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von 11,8 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 9,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

/lew/stk

DUISBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: hamborner REIT

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Datum Rating Analyst
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
07.05.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.03.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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