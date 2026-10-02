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MLP-Aktie springt hoch: Finanzdienstleister hebt Jahresprognose an

MLP-Aktie springt hoch: Finanzdienstleister hebt Jahresprognose an

MLP rechnet im dritten Quartal mit einem deutlich höheren operativen Ergebnis und hebt deshalb die Jahresprognose an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MLP SE
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Der Finanzdienstleister MLP (MLP SE) erwartet dank gut laufender Geschäfte eine deutlich bessere Gewinnentwicklung für das dritte Quartal und hat deshalb seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Die Ebit-Prognose für das Gesamtjahr wird auf 110 bis 120 Millionen Euro angehoben, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag überraschend mitteilte. Zuvor war MLP von 100 bis 110 Millionen ausgegangen. Für das dritte Quartal werde ein deutlich über dem Vorjahreswert von 18,3 Millionen Euro liegender Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet. Der Kurs der Aktie legte zuletzt um rund vier Prozent zu.

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Als Grund nannte MLP die gute Entwicklung der sogenannten erfolgsabhängigen Vergütungen. Diese fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Der Umsatzeffekt der erfolgsabhängigen Vergütungen belaufe sich im dritten Quartal 2026 auf rund 21 Millionen Euro nach 2,8 Millionen ein Jahr zuvor, hieß es weiter.

Die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal sollen am 12. November veröffentlicht werden.

Auf XETRA gewinnt die MLP-Aktie 4,34 Prozent auf 10,34 Euro.

WIESLOCH (dpa-AFX)

Bildquellen: MLP, MLP

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Datum Rating Analyst
25.09.26 MLP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 MLP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 MLP SE Buy Baader Bank
29.07.26 MLP SE Buy Baader Bank
29.07.26 MLP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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