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Mehr Ostdeutsche als Chefs: 13,4 Prozent bei Bundesbehörden

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Ostdeutschen in den Chefsesseln der oberen Bundesbehörden wächst langsam. Seit 2022 hat sich der Anteil der ostdeutschen Führungskräfte um 2,1 Prozentpunkte auf 13,4 Prozent erhöht, wie aus dem Bericht der Ostbeauftragten Elisabeth Kaiser hervorgeht.

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Erstmals sind demnach mehr als 100 Ostdeutsche in diesen Behörden in Leitungsfunktionen tätig. An den Spitzen der Behörden stehen aber nach wie vor fast immer Menschen westdeutscher Herkunft. Nur 4,3 Prozent sind Ostdeutsche.

Mehr ostdeutsche Bundesrichter

Unter den Bundesrichterinnen und Bundesrichtern erreichen Ostdeutsche inzwischen einen Anteil von 10,6 Prozent - ein deutliches Plus gegenüber 2022 mit 7,1 Prozent. In den Positionen Vorsitzender Richter an Bundesgerichten sind Ostdeutsche allerdings nur zu 4,4 Prozent vertreten.

Die Bundesregierung hatte 2023 ein Konzept beschlossen, um mehr Ostdeutsche in führende Positionen der Bundesverwaltung zu bringen. Gemeint sind Behörden wie etwa das Bundesverwaltungsamt, das Bundeskriminalamt oder das Bundesversicherungsamt. Begründung ist, dass auch 36 Jahre nach der Deutschen Einheit Ostdeutsche nicht entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil von 20 Prozent vertreten seien./vsr/DP/mis

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