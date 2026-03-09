DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.417 +2,5%Euro1,1619 -0,1%Öl92,87 +3,4%Gold5.171 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreis im Blick: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Wall Street schließt fester -- HPE, Gabler, Lufthansa, TUI, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall im Fokus
Top News
Krypto leicht erklärt: Was sind Soft Forks und Hard Forks? Krypto leicht erklärt: Was sind Soft Forks und Hard Forks?
Airbus-Aktie grün: So viele Flugzeuge wurden im Februar ausgeliefert und so viele bestellt Airbus-Aktie grün: So viele Flugzeuge wurden im Februar ausgeliefert und so viele bestellt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mehr Patente: Industrie verstärkt Forschung und Entwicklung

10.03.26 05:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
78,76 EUR -1,24 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ford Motor Co.
10,31 EUR -0,02 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
General Motors
63,70 EUR -1,77 EUR -2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
55,10 EUR 0,26 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
226,40 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutschlands Industrie reagiert mit verstärkter Forschung und Entwicklung auf die technologische Konkurrenz aus China und anderen Nationen. Die Unternehmen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Neuentwicklungen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet als 2024. Das teilte die Münchner Bundesbehörde mit. Insgesamt stieg die Zahl der Patentanmeldungen um 4,7 Prozent auf 62.050.

Wer­bung

Der Großteil - 42.349 Anmeldungen - stammte nach wie vor von heimischen Unternehmen, ein Plus von 5,6 Prozent. "In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es ein gutes Zeichen, dass der Schutz von Innovationen gerade für Unternehmen aus Deutschland weiter hohe Priorität hat", erklärte DPMA-Präsidentin Eva Schewior. Ausländische Firmen reichten 19.701 Patentanmeldungen ein, das war ein niedrigerer Anstieg von 2,8 Prozent.

Bosch auf Platz eins

Die zehn Unternehmen mit den meisten Anmeldungen waren sämtlich Autohersteller und -zulieferer, darunter acht deutsche Firmen. An erster Stelle lag Bosch, gefolgt von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), BMW, Audi, VW (Volkswagen (VW) vz), Porsche und Schaeffler. Auf den Plätzen acht und neun lagen die US-Konzerne General Motors und Ford (Ford Motor), auf dem zehnten Platz dann mit dem Zulieferer ZF wieder ein deutsches Unternehmen.

Zahlenmäßig stärkster Technologiesektor war der Maschinenbau mit 24.338 in- und ausländischen Anmeldungen (+2,2 Prozent), gefolgt von der Elektrotechnik mit 19.436 (+ 9,1 Prozent).

Wer­bung

Die alljährliche Bilanz des Patent- und Markenamts ist ein Indikator der Entwicklungstätigkeit der deutschen Industrie. Ein vollständiges Bild liefern die Zahlen nicht, da Siemens und manche anderen deutschen Unternehmen ihre Neuentwicklungen bevorzugt beim ebenfalls in München sitzenden Europäischen Patentamt einreichen.

Welle der Markenanmeldungen aus China

Dass die deutsche Industrie nicht zuletzt wegen des wirtschaftlichen Aufstiegs Chinas mit einer grundlegend veränderten Situation zu kämpfen hat, lässt sich am deutlichsten in einem anderen Bereich der Statistik ablesen: den Markenanmeldungen. Deren Zahl schoss um knapp 20 Prozent auf 96.328 nach oben.

Ein Hauptgrund war, dass chinesische Unternehmen die Zahl ihrer Markenanmeldungen im Vergleich zu 2024 fast verdreifachten: von 3.385 auf 10.027. Der Hintergrund: Viele chinesische Firmen haben in den vergangenen Jahren Überkapazitäten aufgebaut und sind dringend auf Exporte angewiesen, um ihre Produktion abzusetzen. Da die US-Regierung unter Präsident Donald Trump chinesische Importe begrenzen will, drängen Unternehmen aus der Volksrepublik verstärkt nach Europa. So haben chinesische Firmen auf Kundensuche auch ihre Präsenz auf europäischen Industriemessen stark erhöht.

Wer­bung

Patente sind profitabel für den Staat

Für den Staat ist die Arbeit des Patentamts gewinnbringend: Die Behörde erwirtschaftete mit ihren Gebühren 2025 einen Überschuss von 232,6 Millionen Euro, 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr./cho/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
02.03.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.02.2026BMW KaufenDZ BANK
12.02.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.03.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.02.2026BMW KaufenDZ BANK
12.02.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.02.2026BMW NeutralUBS AG
05.02.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026BMW NeutralUBS AG
09.01.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
09.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen