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Tesla-Aktie legt zu: Produktion soll angekurbelt werden - 1.000 neue Mitarbeiter

25.06.26 14:58 Uhr
NASDAQ-Titel Tesla-Aktie im Aufwind: Produktionsoffensive mit 1.000 Neueinstellungen | finanzen.net

Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion im Werk Grünheide bei Berlin stärker hochfahren.

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Das Unternehmen teilte mit, weitere 1.000 Beschäftigte einzustellen und ab Oktober die Produktion auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern. Im April hatte Tesla bereits die Einstellung von 1.000 neuen Mitarbeitern angekündigt.

/vr/DP/nas

GRÜNHEIDE (dpa-AFX)

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Bildquellen: Smith Collection/Gado/Getty Images, Hadrian / Shutterstock.com

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