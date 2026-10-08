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Jefferies hebt Kursziel für Allianz an - "Hold" bestätigt

Jefferies hebt Kursziel für Allianz an - "Hold" bestätigt

Jefferies hebt das Kursziel für die Allianz von 420 auf 440 Euro an und bestätigt die Einstufung „Hold“.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
415.60 EUR -1.40 EUR -0.34 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 420 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Prognosen an, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Versicherer realisierte Gewinne aus seinem indischen Gemeinschaftsunternehmen zur beschleunigten Reinvestition in festverzinsliche Wertpapiere verwendet, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie scrieb. Angesichts der anhaltenden Volatilität am Anleihemarkt würde es ihn nicht überraschen, wenn auch andere Unternehmen der Branche Verluste aus festverzinslichen Wertpapieren verbuchen würden, schrieb er./rob/edh/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21:11 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Allianz Kaufen DZ BANK
04.09.26 Allianz Underweight Barclays Capital

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