DAX 25.401 -0,7%ESt50 6.244 -1,3%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,21 +0,6%Nas 26.333 +1,0%Bitcoin 67.345 +1,7%Euro 1,1531 -0,6%Öl 109,2 +4,4%Gold 4.269 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Mehr Prominenz bei 'Erlebniswelten' auf der Buchmesse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bessere Orientierung, mehr Prominenz, früherer Termin: Die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr bereits vom 7. bis 11. Oktober statt. Die Zahl der Aussteller bewege sich "auf dem Niveau der Vorjahre", hieß es bei der Vorschau-Pressekonferenz. Zuletzt waren 4.350 Aussteller und 238.000 Besucher nach Frankfurt gekommen.

Werbung

Ehrengast ist Tschechien. 75 tschechische Autorinnen und Autoren reisen für die Messe nach Frankfurt. Im Ehrengast-Pavillon soll Künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen, wie die Organisatoren vorab verraten.

Zu den prominentesten Gästen gehören in diesem Jahr Wolf Biermann, Gisèle Pelicot und Colson Whitehead ("Underground Railroad"). Bekannte deutsche Autoren sind zum Beispiel Charlotte Link, Sebastian Fitzek oder Cornelia Funke. Auch Politiker wie Robert Habeck oder Filmemacher wie Volker Schlöndorff werden erwartet.

Das Messegelände wurde für die 78. Ausgabe neu geordnet. Das soll für mehr Übersichtlichkeit und kürzere Wege sorgen. So sind etwa alle Publikumsverlage diesmal in den Erdgeschoss-Ebenen untergebracht.

Werbung

Das Event-Programm wurde erweitert. Auf zehn Bühnen sind mehr als 1.000 Sprecher zu erleben, wie die Veranstalter ankündigten. Auf dem Gelände wird es thematische "Erlebniswelten" geben, etwa für Krimi-, Podcast- oder Comic-Fans.

Vor Beginn der Messe wird der Deutsche Buchpreis für den besten Roman des Jahres bekanntgegeben (5. Oktober). Zum Abschluss wird der Friedenspreis des Deutschen Buchhandel verliehen (11. Oktober). Er geht in diesem Jahr an den französisch-britischen Menschenrechtsanwalt Philippe Sands.

Für Buchmessen-Direktor Juergen Boos ist diese Messe nach 21 Jahren die letzte. Im nächsten Jahr übernimmt Joachim Kaufmann, langjähriger Geschäftsführer des Carlsen Verlags./DP/jha/

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.