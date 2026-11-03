DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,07 -1,9%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.424 -0,2%Euro 1,1194 +0,0%Öl 105,4 +0,6%Gold 3.925 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Mehr Pünktlichkeit? Verband offen für weniger Züge

BERLIN (dpa-AFX) - Weniger Angebot für mehr Pünktlichkeit auf der Schiene? Der Bundesverband Schienennahverkehr (BSN) hält das für einen Weg, um möglichst schnell für pünktlichere Züge zu sorgen. "Ich habe nichts gegen Ausdünnung, wenn es alle trifft und nicht dauerhaft ist", sagte Geschäftsführer Jan Görnemann der Deutschen Presse-Agentur.

Werbung

Heute nimmt die Kommission "Robuster Fahrplan" ihre Arbeit auf. Das Expertengremium soll untersuchen, wie die Züge trotz des überalterten und überlasteten Schienennetzes schnell wieder pünktlicher werden. Die hohe Unpünktlichkeit bei der Bahn geht vor allem auf die schlechte Infrastruktur zurück. Hinzu kommt eine Überlastung vor allem an den Verkehrsknoten.

Dem Expertengremium wird auch der einstige Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann, angehören. Er brachte im "Tagesspiegel" bereits eine Ausdünnung des Angebots ins Spiel. "Ein Beispiel könnte sein, dass zwischen Berlin und Hamburg nur noch einmal pro Stunde ein Fernzug fährt statt alle 30 Minuten, die Züge dafür aber zuverlässig unterwegs sind." Ferlemann ist Mitglied im Aufsichtsrat der für die Infrastruktur zuständigen Bahntochter DB InfraGo, die die Expertenkommission einberufen hat.

Görnemann vom BSN betonte: "Wir können und dürfen uns an die derzeitige Qualität, die wir auf der Schiene haben, nicht gewöhnen." Bislang seien viele Versuche gescheitert. Jeder neue Versuch sei ehrenwert und richtig. Er fordert, dass neben dem Nahverkehr auch der Fernverkehr und der Güterverkehr von möglichen Kürzungen betroffen sein sollten. Außerdem müssten die Züge länger werden, wenn der Takt ausgedünnt wird. "Jeder Zug, der zu kurz ist, frisst Kapazität in Knoten, die überlastet sind."/wim/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.