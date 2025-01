Mehr Syrer in sozialversicherungspflichtigen Jobs

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Syrer, die in die deutsche Sozialversicherung einzahlen, steigt weiter. Im September 2024 waren nach hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg 236.000 syrische Staatsangehörige sozialversicherungspflichtig beschäftigt - das seien 23.000 mehr als ein Jahr zuvor, teilte die Bundesagentur in Nürnberg mit. 54.000 arbeiten in Mangelberufen, etwa als Busfahrer, Pflegekräfte oder in Zahnarztpraxen.

Der Zuwachs bei der Beschäftigung in Deutschland wird schon seit längerer Zeit ausschließlich von ausländischen Arbeitskräften getragen. Die deutsche Bevölkerung schrumpft zahlenmäßig, Arbeitskräfte stehen nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung.

Ohne ausländische Staatsangehörige wäre die Beschäftigung insgesamt von September 2023 bis September 2024 um 209.000 Personen gesunken. Bezogen auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wäre das ein Minus von 164.000.

Syrerinnen und Syrer machen den Angaben zufolge die drittgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe in Deutschland aus, nach 1,54 Millionen türkischen und 1,33 Millionen ukrainischen Staatsangehörigen.

Ihre Beschäftigungsquote ist zwar seit der großen Zuwanderungswelle 2016 um mehr als 30 Prozentpunkte auf 42 Prozent im September 2024 gestiegen. Sie liegt aber noch immer deutlich unter dem Durchschnitt für die gesamte ausländische Bevölkerung von 56 Prozent./dm/DP/mis