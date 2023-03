Mehr Tempo bei Ausbau: Habeck lädt zu 'Windkraft-Gipfel'

BERLIN (dpa-AFX) - Für mehr Tempo beim Ausbau von Windrädern hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch in Berlin zu einem "Windkraft-Gipfel" eingeladen. Erwartet werden unter anderem Vertreter von Energieverbänden sowie Ländern. Am Nachmittag (16.30 Uhr) will Habeck über die Ergebnisse informieren.

Die Bundesregierung hatte umfangreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, unter anderem mit einem Flächenziel für die Länder. Zuletzt hatte der Bundestag vereinfachte Planungs- und Genehmigungsverfahren beschlossen, dabei ging es um die Umsetzung einer EU-Verordnung.

Habeck hatte die Notwendigkeit der Beschleunigung betont. Bei der Solarenergie gehe der Ausbau voran, "bei Netzen und bei Wind sind wir noch nicht da", sagte er. Gesetzgeberisch sei das Wichtigste für den Ausbau geleistet. Damit liege der Ball ganz wesentlich bei den genehmigenden Behörden.

Energie- und Wirtschaftsverbände hatten appelliert, es brauche für einen schnelleren Ausbau der Windkraft an Land vor allem ausreichend Flächen. Gemeinden bräuchten dazu mehr Handlungsspielraum, erklärte etwa der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft./hoe/DP/ngu