Mehr Tempo fürs Klima: Experten fordern rasche EU-Agrarwende

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Das Agrar- und Ernährungssystem in Europa ist zunehmend durch den Klimawandel bedroht - und verursacht selbst etwa ein Drittel der Netto-Treibhausgasemissionen der Europäischen Union. Mit beiden Problemen müsse sich die EU dringend stärker befassen, mahnt der Europäische Wissenschaftliche Beirat für Klimawandel in einem neuen Bericht. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus, um die Klimaziele für 2040 und 2050 zu erreichen.

Wer­bung Wer­bung

Um diese zu erreichen und zugleich die Lebensmittelversorgung Europas zu gewährleisten und die Existenzgrundlage der Landwirte zu schützen, sei ein umfassender Wandel im Agrar- und Ernährungssystem der EU nötig, schreiben die Experten.

Dieses umfasse die gesamte Wertschöpfungskette von der Düngemittelproduktion bis zum Lebensmittelverbraucher. Zwar habe die Landwirtschaft bei der Reduktion von Emissionen Fortschritte gemacht. "Doch Umfang und Tempo der Reduktionen sind noch nicht ausreichend", sagte der deutsche Beiratsvorsitzende Ottmar Edenhofer einer Mitteilung zufolge.

Neben technischen Verbesserungen empfiehlt der Beirat, klimaschädliche Subventionen zu reduzieren, Emissionen im Agrarsektor zu bepreisen und Landwirte beim Übergang zu klimafreundlichen Methoden zu unterstützen. Außerdem sollten den Experten zufolge eine nachhaltigere Ernährung gefördert und Lebensmittelabfälle reduziert werden./wbj/DP/zb