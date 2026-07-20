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Mehr Umsatz und Gewinn

ATOSS Software-Aktie im Fokus: Cloud-Geschäft treibt Wachstum, Margen-Prognose bestätigt

ATOSS Software-Aktie im Fokus: Cloud-Geschäft treibt Wachstum, Margen-Prognose bestätigt

ATOSS Software hat dank eines guten Cloud-Geschäftes Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
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So legten die Erlöse auf rund 51,8 Millionen Euro zu, wie das Softwareunternehmen am Freitag in München mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 45,8 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von 15,4 auf 18,1 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 35 Prozent.

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Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte ATOSS und erwartet weiter eine Ebit-Marge von mindestens 34 Prozent. Der Umsatz soll 210 bis 215 Millionen Euro betragen. Hier war ATOSS zuletzt von rund 215 Millionen Euro ausgegangen.

Für das kommende Jahr stellte das Management weiteres Wachstum in Aussicht. Die Erlöse sollen auf 235 bis 245 Millionen Euro klettern. Ende Januar hatte das Unternehmen rund 245 Millionen in Aussicht gestellt. Die Ebit-Marge soll "jedenfalls" 35 Prozent erreichen.

/nas/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14.07.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 ATOSS Software Buy Warburg Research