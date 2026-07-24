ATOSS Software-Aktie kräftig im Plus: Cloud-Geschäft treibt Wachstum, Margen-Prognose bestätigt

Mehr Umsatz und Gewinn

24.07.26 09:28 Uhr

ATOSS Software hat dank eines guten Cloud-Geschäftes Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal gesteigert.

So legten die Erlöse auf rund 51,8 Millionen Euro zu, wie das Softwareunternehmen am Freitag in München mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 45,8 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von 15,4 auf 18,1 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 35 Prozent.

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Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte ATOSS und erwartet weiter eine Ebit-Marge von mindestens 34 Prozent. Der Umsatz soll 210 bis 215 Millionen Euro betragen. Hier war ATOSS zuletzt von rund 215 Millionen Euro ausgegangen.

Für das kommende Jahr stellte das Management weiteres Wachstum in Aussicht. Die Erlöse sollen auf 235 bis 245 Millionen Euro klettern. Ende Januar hatte das Unternehmen rund 245 Millionen in Aussicht gestellt. Die Ebit-Marge soll "jedenfalls" 35 Prozent erreichen.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von ATOSS Software haben am Freitag im vorbörslichen Handel mit deutlichen Gewinnen auf die Quartalszahlen reagiert. Die Papiere des Software-Unternehmens notierten auf XETRA zuletzt bei 73,70 Euro und damit 6,35 Prozent über dem XETRA-Schluss vom Donnerstag. Damit könnten sich die Anteilsscheine ein Stück weit von ihren Verlusten von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn erholen. Ebenso wie andere Branchenwerte leiden auch die Anteilsscheine von ATOSS schon länger unter der Sorge, dass KI-Anwendungen die klassischen Software-Produkte verdrängen könnten.

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MÜNCHEN (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)