ElringKlinger profitiert von anziehender Autokonjunktur - ElringKlinger-Aktie tiefrot

Dank der weltweiten Konjunkturerholung von der Pandemie und dem Auftrieb in der Autobranche verbesserte sich die Auftragslage beim Unternehmen deutlich. Der Umsatz kletterte im Berichtszeitraum um 56 Prozent auf knapp 394 Millionen Euro, wie die SDAX -Firma am Donnerstag in Dettingen an der Erms mitteilte.

Auch das eingeleitete Sparprogramm trägt weiterhin Früchte. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) kam auf 23 Millionen Euro, nachdem ElringKlinger im schwierigen Corona-Jahr 2020 hier noch einen Verlust von mehr als 32 Millionen Euro ausgewiesen hatte. Damit schlug sich das Unternehmen besser als erwartet. Nach dem starken Gewinnsprung zum Jahresstart betrug der auf die Aktionäre entfallende Gewinn unter dem Strich knapp acht Millionen Euro - nach einem Minus von 35,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Konzern hält an seinen Jahreszielen weiterhin fest.

Die ElringKlinger-Aktie sackt im XETRA-Handel um 6,75 Prozent auf 12,85 Euro ab.

