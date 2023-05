Mehr Urlauber in online gebuchten Privatquartieren in Deutschland

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der online gebuchten Übernachtungen in deutschen Privatquartieren nimmt zu. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis experimenteller Daten mitteilte, wurden 2022 über die Online-Plattformen AirBnB, Booking.com, TripAdvisor und Expedia 38,6 Millionen Übernachtungen in Ferienwohnungen und -häusern in Deutschland gebucht. Das waren 3,6 Prozent mehr als 2019. Davon entfielen knapp 96 Prozent auf Ferienwohnungen oder -häuser von Beherbergungsbetrieben mit weniger als zehn Betten, also beispielsweise private Vermieter, die Unterkünfte im Nebenerwerb anbieten. Die Zahl der entsprechenden Auslandsbuchungen lag um 17,5 Prozent unter dem Niveau von 2019, die Zahl der Inlandsbuchungen aber um 15,9 Prozent darüber.

