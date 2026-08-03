Bayer übertrifft Gewinnerwartungen - Agrarsparte überzeugt: Aktie steigt

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04.08.26 09:01 Uhr

Bayer hat im zweiten Quartal dank eines starken Agrargeschäfts die Erwartungen übertroffen. Der Konzern bestätigte zudem seinen währungsbereinigten Umsatzausblick für 2026.

Bayer hat dank guter Agrargeschäfte die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen. Dabei profitierte der DAX-Konzern von Zuwächsen im Geschäft mit Soja- sowie Baumwoll-Saat infolge der Wiederzulassung Dicamba-basierter Produkte in den USA sowie von Kostensenkungen. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt einen Rückgang erwartet.

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Bayer-Aktie nach Zahlen gefragt

Die Aktien von Bayer sind am Dienstag nach Quartalszahlen gefragt. Vorbörslich auf Tradegate gewannen sie 3,4 Prozent auf 48,70 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. JPMorgan-Analyst Richard Vosser sprach in einer ersten Reaktion von starken Resultaten des Agrarchemie- und Pharmakonzerns. Zusammen mit der bestätigten Prognose dürften die Konsensschätzungen für den Kerngewinn je Aktie in diesem Jahr zulegen. Der Markt dürfte dies honorieren.

Bayer reduziert Prognose für Verschuldung

Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 219 Millionen Euro, nach einem Verlust von 199 Millionen Euro vor einem Jahr. Den Umsatz steigerte Bayer im zweiten Quartal um 1,2 Prozent auf 10,87 Milliarden Euro, währungs- und portfoliobereinigt ergibt sich ein Plus von 2,2 Prozent. Den währungsbereinigten Umsatzausblick für 2026 bestätigte das Unternehmen; inklusive Wechselkurseffekten stieg der Ausblick in der Mitte der Spanne leicht.

Nach dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung am Geschäft mit Verhütungsmitteln senkte Bayer zugleich die Prognose für die Nettofinanzverschuldung zum Jahresende. Diese soll nun bei 29 bis 30 Milliarden Euro liegen. Zuvor hatte der Konzern 32 bis 33 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

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Apollo beteiligt sich am Verhütungsgeschäft

Der von hohen Schulden belastete Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte den Deal mit der Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management bereits vor wenigen Wochen bekannt gegeben. Apollo erhält eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer das Geschäft mit reversiblen Langzeit-Verhütungsmitteln einbringt. Dadurch sichert sich Bayer den Angaben zufolge drei Milliarden Euro Eigenkapital.