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Eckert & Ziegler überrascht mit kräftigem Gewinnplus – Aktie im Fokus

Eckert & Ziegler überrascht mit kräftigem Gewinnplus – Aktie im Fokus

Eckert & Ziegler steigert in den ersten neun Monaten Umsatz und Gewinn. Das Radiopharmaka-Geschäft bleibt der wichtigste Wachstumstreiber, die Jahresprognose steht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eckert & Ziegler
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Beim Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler (EckertZiegler) ist das Geschäft mit Radiopharmaka auch im dritten Quartal der wichtigste Wachstumstreiber geblieben. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 229 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei setzte sich auch die Erholung im Segment mit Isotopenprodukten zuletzt weiter fort.

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Gewinn legt stärker zu als der Umsatz

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich konzernweit von Januar bis September um knapp vier Prozent auf 52,6 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn von zuvor 29,9 auf 35,4 Millionen Euro.

Jahresprognose bestätigt

Seine Jahresprognose für einen Umsatz von rund 320 Millionen Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von etwa 80 Millionen Euro bestätigte das Management. Auch im vierten Quartal sei mit einer guten Geschäftsentwicklung und einer anhaltend hohen Nachfrage nach Radiopharmaka zu rechnen. Zudem erwartet der Konzern für das Schlussquartal erstmals in diesem Jahr Lizenzerträge.

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Eckert & Ziegler

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Datum Rating Analyst
26.08.26 EckertZiegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 EckertZiegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 EckertZiegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 EckertZiegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 EckertZiegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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