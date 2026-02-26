Mehr verdient

Auch der Rückversicherer Swiss Re hat ausgerechnet im Jahr der Waldbrände von Los Angeles so viel verdient wie nie zuvor.

Mit rund 4,8 Milliarden US-Dollar (4,0 Mrd Euro) lag der Überschuss fast anderthalb Mal so hoch wie im Vorjahr. Zugleich übertraf die Swiss Re ihr eigenes Gewinnziel und die Erwartungen von Analysten. Jetzt will sie die Dividende erhöhen und weitere Aktien zurückkaufen. Allerdings musste die Swiss Re zum Jahreswechsel noch stärkere Preisrückgänge hinnehmen als ihre Konkurrentinnen Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück.

Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken seien die Preise bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft mit Erstversicherern zum 1. Januar um 4,3 Prozent gesunken, teilte der Schweizer Konzern am Freitag in Zürich mit. Die Munich Re hatte am Donnerstag einen bereinigten Preisrückgang um 2,5 Prozent gemeldet; bei der Hannover Rück sanken die Preise um 3,2 Prozent. Unterdessen hielt die Swiss Re ihr erneuertes Prämienvolumen stabil.

Während die beiden großen deutschen Rückversicherer für 2026 einen weiteren Gewinnanstieg planen, geht die Swiss Re von einem Rückgang auf 4,5 Milliarden Dollar aus. Dieses Ziel hatte Konzernchef Andreas Berger bereits im Dezember ausgegeben. Für 2025 hatte er da noch 4,4 Milliarden Dollar Gewinn in Aussicht gestellt.

Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr eine Dividende von acht Dollar je Aktie erhalten, eine Steigerung um neun Prozent. Außerdem will die Swiss Re für bis zu 1,5 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

