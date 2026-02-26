DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +0,8%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.286 +0,2%Euro1,1805 +0,1%Öl71,17 +0,4%Gold5.182 ±0,0%
Mehr verdient

Swiss Re-Aktie: Im Waldbrandjahr Rekordgewinn erzielt - Preise sinken deutlich

27.02.26 08:19 Uhr
Rekord trotz Waldbränden - Swiss Re verdient so viel wie nie - Aktie im Blick | finanzen.net

Auch der Rückversicherer Swiss Re hat ausgerechnet im Jahr der Waldbrände von Los Angeles so viel verdient wie nie zuvor.

Mit rund 4,8 Milliarden US-Dollar (4,0 Mrd Euro) lag der Überschuss fast anderthalb Mal so hoch wie im Vorjahr. Zugleich übertraf die Swiss Re ihr eigenes Gewinnziel und die Erwartungen von Analysten. Jetzt will sie die Dividende erhöhen und weitere Aktien zurückkaufen. Allerdings musste die Swiss Re zum Jahreswechsel noch stärkere Preisrückgänge hinnehmen als ihre Konkurrentinnen Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück.

Wer­bung

Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken seien die Preise bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft mit Erstversicherern zum 1. Januar um 4,3 Prozent gesunken, teilte der Schweizer Konzern am Freitag in Zürich mit. Die Munich Re hatte am Donnerstag einen bereinigten Preisrückgang um 2,5 Prozent gemeldet; bei der Hannover Rück sanken die Preise um 3,2 Prozent. Unterdessen hielt die Swiss Re ihr erneuertes Prämienvolumen stabil.

Während die beiden großen deutschen Rückversicherer für 2026 einen weiteren Gewinnanstieg planen, geht die Swiss Re von einem Rückgang auf 4,5 Milliarden Dollar aus. Dieses Ziel hatte Konzernchef Andreas Berger bereits im Dezember ausgegeben. Für 2025 hatte er da noch 4,4 Milliarden Dollar Gewinn in Aussicht gestellt.

Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr eine Dividende von acht Dollar je Aktie erhalten, eine Steigerung um neun Prozent. Außerdem will die Swiss Re für bis zu 1,5 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Swiss Re

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
30.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
19.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
25.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen