Renault-Aktie sinkt deutlich: Renault verzeichnet Umsatzsprung

Dieser stieg im ersten Quartal um 30 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Von Renault befragte Analysten hatten mit 11,08 Milliarden Euro gerechnet.

Der Konzern profitierte vom Verkaufsstart einiger neuer Premiummodelle wie den elektrischen Versionen von Megane, Arkana und Austral. Der Absatz stieg um 14,1 Prozent auf 535.000 Fahrzeuge, nachdem er vier Jahre hintereinander gefallen war. Renault bestätigte die Ziele für 2023. Demnach erwartet der Autobauer eine operative Marge von mindestens sechs Prozent.

Renault-Aktie unter Druck

Ein schwacher Quartalsbericht des US-Elektrofahrzeugbauers Tesla hat am Donnerstag in Europa Autowerte nach unten gezogen. Der entsprechende Sektorindex rutschte unter die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend und verlor zuletzt als mit Anstand schwächster der Stoxx-600-Sektoren 3,2 Prozent.

Die hohe Inflation, die eine niedrige Kaufbereitschaft der Kunden nach sich ziehe, mache es Tesla deutlich schwerer, sich gegen den klassischen Verbrenner durchzusetzen, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Im DAX waren unter den größten Verlierern Volkswagen, Continental, Mercedes-Benz und BMW mit Abschlägen von bis zu 3,4 Prozent.

In Paris konnten sich Renault dem Druck nicht entziehen. Sie verloren knapp sieben Prozent und fielen auf den tiefsten Stand seit Anfang des Jahres zurück - und das, obwohl die Franzosen ein starkes Umsatzplus für das erste Quartal gemeldet und damit die Erwartungen übertroffen hatten. Marktteilnehmer sorgen sich aber auch hier um drohende Preissenkungen für E-Autos. Mitte Februar hatten Renault mit fast 44 Euro noch so viel gekostet wie zuletzt im Herbst 2019.

Renault werde sich wohl gezwungen sehen, die Preise für seine Elektroautos einschließlich des Modells Megane zu senken, um die notwendigen Volumina zu generieren, die das Unternehmen zur Einhaltung der Schadstoffbegrenzungen in Europa benötige, schrieben die Analysten der Bank of America in einer aktuellen Studie. Sollte dies passieren, würde das negativ durchschlagen auf die Gewinne.

Auch nach Einschätzung des Analysehauses Stifel überlagern die Sorgen über den von Tesla entfachten Preiskampf die eigentlich guten Quartalszahlen der Franzosen. Der Umsatz im ersten Quartal sei besser als erwartet, die Preisentwicklung entspreche den Erwartungen und der Auftragsbestand für Europa bewege sich auf Rekordniveau, so die Experten. Das beruhigte die Investoren am Donnerstag jedoch nicht.

Paris (Reuters) / FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

