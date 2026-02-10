DAX25.195 +1,4%Est506.069 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +1,7%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.109 +1,3%Euro1,1879 ±0,0%Öl69,08 -0,8%Gold5.063 -0,4%
BioNTech-Aktie 2026 bislang auf Erfolgskurs - Analysten verbreiten weiter Hoffnung
Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy
Mehr zuckerfreie Colas und Limonaden abgefüllt

12.02.26 11:55 Uhr
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die zuckerfreien Varianten von Getränken wie Colas und Limonaden werden in Deutschland verstärkt abgefüllt. 2024 wurden im Inland knapp 5,7 Prozent mehr Liter von kalorienärmeren Light-Getränken hergestellt als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Einen Trend weg von zuckerhaltigen Getränken gibt es dennoch nicht. Von diesen wurden 2024 nur minimal weniger Liter hergestellt als im Vorjahr (minus 0,2 Prozent). Mit 7,7 Milliarden Litern wurden insgesamt aber weiter deutlich mehr zuckerhaltige Getränke abgefüllt

- mehr als fünfmal so viel wie bei kalorienärmeren

Erfrischungsgetränken, von denen 1,5 Milliarden Liter hergestellt wurden.

Deutsche konsumieren mehr Zucker als empfohlen

Das Statistische Bundesamt wies in dem Zusammenhang auf Zahlen der Welternährungsorganisation FAO von 2023 hin. Im Durchschnitt entsprach der Zuckerkonsum der Deutschen demnach 38 Stück Würfelzucker pro Person und Tag - mehr als doppelt so viel wie die Menge von 50 Gramm, welche die Weltgesundheitsorganisation für Menschen mit gesundem Körpergewicht empfiehlt./nkl/DP/mis

In eigener Sache

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

