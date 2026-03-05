DAX23.919 +0,4%Est505.797 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 -4,1%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.834 -0,3%Euro1,1584 -0,2%Öl86,04 +2,1%Gold5.098 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX startet Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mehr Zuversicht

DHL-Aktie profitiert: Barclays hebt Rating auf 'Overweight'

06.03.26 09:27 Uhr
DHL-Aktie legt zu: Barclays stuft Titel auf "Overweight" hoch | finanzen.net

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die DHL Group angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
47,13 EUR 1,45 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Konkret wurde das Kursziel von 43 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Marco Limite sieht durch die Nahost-Eskalation Schub für die Gewinnentwicklung der Bonner, wie er am Donnerstagabend schrieb. DHL sei ein "Luftfracht-Player" und hier ergebe sich ein günstiges Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Mit Blick auf die Ziele des Logistikkonzerns für 2026 sieht Limite eher Chancen als Risiken.

Wer­bung

Im XETRA-Handel steigt die DHL-Aktie zeitweise 2,48 Prozent auf 47,03 Euro.

/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com, Markus Mainka / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
08:11DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:11DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
03.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen