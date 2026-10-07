Nordex-Aktie im Minus: Neue Windkraft-Aufträge in der Türkei über 389 Megawatt

Mehrere Aufträge gesichert

07.10.26 09:19 Uhr

Auftragsschub für Nordex: Der Hamburger Windkraftkonzern sichert sich in der Türkei Verträge über 56 Windenergieanlagen samt mehrjährigem Service-Paket.

Der Windturbinenbauer Nordex hat sich mehrere Aufträge in der Türkei gesichert. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 389 Megawatt, wie Nordex am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassten die Lieferung und Errichtung von 56 Windenergieanlagen der Delta4000-Serie sowie mehrjährige Service- und Wartungsverträge. Die Projekte sollen schrittweise ab 2027 bis 2028 errichtet und in Betrieb gehen. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekten gab das Unternehmen nicht bekannt.

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Erst am Vortag hatte das Unternehmen Aufträge aus Europa für 228 Megawatt mitgeteilt.

Die Nordex-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,21 Prozent tiefer bei 35,86 Euro.

/mne/mis

HAMBURG (dpa-AFX)