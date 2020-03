Öffentliches Leben erlahmt - Länder schließen Schulen und Kindergärten

- von Andreas Rinke und Alexander Hübner

Berlin/München (Reuters) - Schulen und Kindergärten bleiben in einem Großteil Deutschlands wegen der Coronavirus-Krise ab Anfang nächster Woche bis zum Ende der Osterferien geschlossen.

Die Landesregierungen Bayerns, Niedersachsens und des Saarlands beschlossen am Freitag entsprechende Schritte. Berlin plant eine stufenweise Schließung und eine Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs. Nordrhein-Westfalen und Hessen wollten noch im Tagesverlauf entscheiden. "Ich gehe davon aus, dass spätestens Mitte nächster Woche alle deutschen Schulen geschlossen sind", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in München. Kanzlerin Angela Merkel habe in der Besprechung mit den Ministerpräsidenten am Donnerstagabend von der größten Bewährungsprobe seit "50 oder 70 Jahren" gesprochen. Die Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundesliga sollen ab kommendem Dienstag bis Anfang April ausgesetzt werden.

In Deutschland wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bis Donnerstagabend 2369 "labor-bestätigte" Fälle von Coronavirus-Infektionen gezählt - ein deutlicher Anstieg von rund zehn Prozent gegenüber dem Vortag. RKI-Präsident Lothar Wieler sprach von einer "sehr dynamischen" Entwicklung. Bislang seien in Deutschland sechs infizierte Menschen verstorben. Diese Zahl ist erheblich niedriger als in anderen großen EU-Staaten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums befinden sich derzeit 23 Patienten in intensiv-medizinischer Betreuung.

Während andere europäische Länder wie Frankreich und Belgien Schulschließungen bereits beschlossen hatten, folgen im föderalen Deutschland nun die Länder. Bayern und das Saarland kündigten an, dass eine Notversorgung der Betreuung für Familien sichergestellt werden soll. Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und Hessen wollen sich noch am Freitag entscheiden. Bereits am Donnerstagabend war aber betont worden, dass nicht alle Bundesländer dieselben Maßnahmen ergreifen würden. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff etwa verwies auf die unterschiedlichen Situationen in verschiedenen Teilen Deutschlands und auch Unterschiede zwischen Städten und ländlichen Gebieten. Im Osten und Norden etwa sind die Fallzahlen bisher sehr viel geringer als im Westen und Süden.

"HOHES MAß AN GESELLSCHAFTLICHEM ZUSAMMENHALT"

Kanzlerin und Ministerpräsidenten plädierten in einer gemeinsamen Erklärung dafür, soziale Kontakte auf ein Mindestmaß herunterzufahren, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Deshalb sollen auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern abgesagt werden. Damit will man Zeit gewinnen, um die Krankenhäuser besser auf eine steigende Zahl an Coronavirus-Erkrankten einzustellen. So soll die Zahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten deutlich über die derzeit bestehenden 28.000 Betten aufgestockt und für die Behandlung von Coronavirus-Fälle vorbereitet werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums verfügen deutsche Krankenhäuser über 500.000 Betten, von denen noch mehr zu Intensivbetten umgebaut werden sollen.

Söder kündigte an, Krankenhäuser erhielten die Garantie, dass ihnen bei der Umstellung auf Intensivbetten keine finanziellen Nachteile entstünden. Bayern stelle einen Betrag von 50 Millionen Euro auch für die Anschaffung zusätzlicher medizinischer Ausrüstung bereit. An den für Sonntag geplanten Kommunalwahlen will die bayerische Landesregierung festhalten.

Parallel zu den den Alltag einschränkenden Maßnahmen appellierten mehrere Politiker an das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung. "Jetzt ist ein hohes Maß an gesellschaftlichem Zusammenhalt erforderlich", mahnte Söder. Saarlands Regierungschef Hans warnte vor Panik, für die es keinen Grund gebe. Bundestags-Präsident Wolfgang Schäuble teilte den Abgeordneten mit, dass es bei allen Schutzvorkehrungen "oberstes Gebot ist, die Handlungsfähigkeit des Verfassungsorgans zu erhalten". Die Bundeswehr kündigte an, alle Soldaten, die in einen Auslandseinsatz geschickt werden, vorher auf Coronavirus zu testen.

Angesichts der wachsenden Zahl an Veranstaltungs-Absagen und dem Einstellen weiterer Teile des Kulturlebens in Deutschland fordern die Länder von der Bundesregierung einen finanziellen Schutzschirm für Kultureinrichtungen und Kulturschaffende nach dem Vorbild der Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft. Ein Sprecher des Justizministeriums sagte, dass derzeit zwischen den Ressort die Haftungsfrage im Falle von Absagen überprüft werde.

BAHN SCHRÄNKT ZUGVERKEHR NACH ITALIEN EIN

Anders als etwa Tschechien oder Österreich wurden in Deutschland bisher keine Reisebeschränkungen an den Grenzen beschlossen. Hans begründete die Schließung von Schulen und Kindergärten im Saarland aber auch mit der Grenzlage zu Frankreich und Luxemburg. "Allen Pendlern aus der Region Grand-Est wird empfohlen, bis auf weiteres zu Hause zu bleiben und dazu mit ihrem Arbeitgeber im Saarland in Kontakt zu treten", sagte der CDU-Politiker mit.

Verkehrsminister Andreas Scheuer appellierte an die Deutschen, möglichst auf private Reisen zu verzichten. Diese sollten auf das "absolut Notwendige" beschränkt werden, sagt der CSU-Politiker.

Von den fünf großen Fußball-Ligen in Europa am Wochenende nur noch die deutsche Bundesliga spielen, allerdings ohne Zuschauer auf den Tribünen. Von Dienstag an soll der Ball dann auch in Deutschland mindestens bis zum 2. April ruhen, wie das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) nach einer Krisensitzung ankündigte. In dieser Zeit steht aber nur ein regulärer Spieltag an. Nach Italien und Spanien unterbrechen auch die englische Premier League und die erste und zweite Liga in Frankreich den Spielbetrieb - erstere bis zum 3. April, letztere auf unbestimmte Zeit. Der europäische Verband UEFA verschob zudem die für die nächste Woche angesetzten Spiele in der Champions und Europa League.