Mehrere EU-Länder fordern wegen hoher Energiepreise Gegenmaßnahmen

Luxemburg/Berlin (Reuters) - Mehrere EU-Länder fordern wegen der zuletzt deutlich angezogenen Energiepreise ein Gegensteuern.

"Maßnahmen sind nötig", sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Montag in Luxemburg vor Beginn der Beratungen der Finanzminister aus der Euro-Zone. Besonders ärmeren Haushalten müsse geholfen werden. Dies müsse zwischen den EU-Ländern abgestimmt werden. Die Wirtschaftserholung von der Corona-Krise sei zwar auf dem Weg, es gebe aber neue Probleme wie die steigenden Energiepreise. Insgesamt sei die Inflation in der Euro-Zone im September mit 3,4 Prozent überraschend hoch ausgefallen. 2022 sei aber weiterhin mit einer Entspannung zu rechnen.

In einem Papier zur Vorbereitung der Sitzung, das Reuters einsehen konnte, wird die Sorge geäußert, dass die Energiepreise die Konjunkturerholung bremsen könnten. Außerdem wird befürchtet, dass sie sich negativ auf Investitionsentscheidungen auswirken und ärmere Länder überproportional in Mitleidenschaft ziehen könnten. Erst müsse aber geklärt werden, ob es sich um einen vorübergehenden Effekt handele oder nicht.

"Das ist eine sehr ernste Angelegenheit", sagte Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calvino. "Wir müssen entschieden handeln." Eine Option dabei sei eine strategische Gas-Reserve auf EU-Ebene. Auch müsse Europa stets mit einer Stimme gegenüber den Gasproduzenten sprechen. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire forderte ebenfalls Maßnahmen. Der Gasmarkt müsse besser reguliert werden. Außerdem gehe es um eine möglichst große Unabhängigkeit von Gaslieferanten wie Russland, dazu gehöre auch Atomstrom, der in Frankreich deutlich wichtiger ist als in vielen anderen europäischen Ländern. "Wir müssen mehr in Atomenergie investieren."