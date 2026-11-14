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Mehrere Flüge aus Deutschland in die USA gestrichen

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FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem zwischenzeitlichen Startverbot für Flüge in den Vereinigten Staaten fallen heute auch einige Verbindungen aus Frankfurt und München in Richtung USA aus. Bislang seien vier für heute geplante Flüge von Frankfurt in die USA gestrichen worden, sagte eine Sprecherin des größten deutschen Flughafens der Deutschen Presse-Agentur. "Aber ansonsten sieht es soweit ganz gut aus", fügte sie hinzu. "Dafür haben wir heute Nacht was getan und hart gearbeitet."

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Im Flugplan könne es sich heute dennoch etwas ballen, sagte die Sprecherin. Am Freitagabend seien drei Maschinen, die eigentlich in die USA hätte fliegen sollen, zurück nach Deutschland umgeleitet worden. Vier Flüge aus den USA nach Frankfurt wurden demnach gestrichen, weshalb diese vier Maschinen nun heute nicht aus der Main-Metropole zurück Richtung USA fliegen können.

In München ebenfalls bislang nur einige Ausfälle

Aus München können heute zwei Flugzeuge nicht wie geplant nach Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina abheben, wie ein Sprecher mitteilte - denn sie hatten zuvor nicht von dort in die bayerische Landeshauptstadt fliegen können. Aus demselben Grund fällt ein Flug nach Houston aus, alle anderen Verbindungen sollen wie geplant beibehalten werden. Änderungen seien allerdings noch möglich, auch weil es bei ankommenden Flügen aus den USA teilweise zu Verspätungen komme.

Stundenlanges Chaos in den USA

Als Reaktion auf die Lage in den USA waren in der Nacht sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten zeitweise ausgesetzt worden, wobei die direkten Folgen wegen des Nachtflugverbots vielerorts zunächst überschaubar blieben. Am frühen Morgen nahm die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol den Hinweis zum Startverbot dann wieder von ihrer Webseite und forderte Fluggesellschaften dazu auf, Verspätungshinweise für Maschinen herauszugeben, die zunächst nicht starten können.

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In den USA waren rund vier Stunden lang keine Starts für Inlandsflüge erlaubt. Laut Verkehrsminister Sean Duffy war Instabilität im Funk- und Radarsystem die Ursache dafür. Zumindest einige Flugzeuge nach Übersee durften laut Medien und Augenzeugen indes abheben./se/DP/he

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06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.

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