Mehrere Verletzte nach Raketenangriff auf Israel

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den erneuten Raketenangriffen des Irans auf Israel sind nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes 16 Menschen verletzt worden. Die Zeitung "Haaretz" sowie die Nachrichtenseite "ynet" meldeten hingegen 23 Verletzte. Eine Klinik in Tel Aviv nahm nach eigenen Angaben 21 Menschen zur Behandlung auf, darunter zwei Kinder.

Es habe mindestens zehn Einschläge gegeben, auch im Zentrum des Landes, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom weiter mit. In der Küstenmetropole Tel Aviv waren dumpfe Explosionen zu hören. Inzwischen könne die Bevölkerung die Schutzräume wieder verlassen, teilte das israelische Militär mit. Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz, von wo eingeschlagene Geschosse gemeldet worden seien.

Bericht: Wohngebiete in Tel Aviv und Haifa getroffen

Die "Times of Israel" meldete, unter anderem in Tel Aviv und Haifa seien Wohngebiete getroffen worden. Auch ein Pflegeheim sei beschädigt worden. Unter anderem die israelische Polizei veröffentlichte Aufnahmen, die stark zerstörte Gebäude im Zentrum des Landes zeigen.

Laut Armee wurde in Haifa im Norden des Landes kein Raketenalarm ausgelöst, womöglich weil eine Abfangrakete abgestürzt sei. Der Vorfall werde untersucht.

Bei der Attacke wenige Stunden nach den US-Bombardierungen im Iran waren etwa 30 Raketen auf Israel abgefeuert worden, berichtete Irans staatlicher Rundfunk. Gut eine Woche nach Ausbruch des Kriegs zwischen Israel und dem Iran hatten die USA in der Nacht iranische Atomanlagen angegriffen./ln/DP/zb