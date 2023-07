Mehrheit der Familienunternehmen gegen Flat Tax bei Erbschaftssteuer

BERLIN (Dow Jones)--Mehr als 60 Prozent der Familienunternehmen rechnen bei einer Übergabe von Unternehmensanteilen an die nächste Generation mit starken Belastungen durch die Erbschaftssteuer. Einer Umfrage des Ifo-Instituts für die Familienunternehmen zufolge halten zudem zwei Drittel bei einem Wegfall der Verschonungsregeln bei der Erbschaftssteuer den Verkauf für wahrscheinlich.

"Die Erbschaftssteuer entscheidet darüber, ob die in den Familienunternehmen vorhandene Substanz erhalten bleibt. Von ihr hängt ab, in welchem Umfang Unternehmen in neue Werke und Technologien investieren können", sagte Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik.

Laut der Umfrage unter 851 Unternehmen steht für 43 Prozent aller Familienunternehmen in den nächsten drei Jahren die Übergabe von Unternehmensanteilen an Nachfolger an. Der von der CDU in den Raum gestellte Einheitssteuersatz der Erbschaftssteuer von 10 Prozent wird von 46 Prozent der Unternehmen abgelehnt. Mit 26 Prozent stimmen dem ein Viertel der Unternehmen zu.

Dabei nimmt die Ablehnung dieser "Flat Tax" mit der Größe der Unternehmen zu. Demnach bewerten knapp 60 Prozent der TOP-500-Familienunternehmen diesen Vorschlag negativ oder sehr negativ. Ein Viertel kann ihm positive Seiten abgewinnen.

Kirchdörfer nannte als Grund für die deutliche Ablehnung der "Flat Tax", dass die Profitsituation nicht genügend berücksichtigt wird: "Substanzsteuern wie die Erbschaftssteuer und die Vermögensteuer sind für Familienunternehmen besonders schädlich, weil diese Steuern unabhängig von der Ertragslage entrichtet werden müssten. Deutschland ist für Familienunternehmen längst ein Höchststeuerland, da sind Debatten über weitere Verteuerungen Gift", warnte Kirchdörfer.

Besonders die Behandlung des Betriebsvermögens, das aus Maschinen, Anlagen, Patenten besteht, steht für die Familienunternehmen bei der Erbschaftssteuer im Vordergrund. Denn für die Betriebsvermögen gelten aktuell Verschonungsregeln. Der Umfrage zufolge erwarten zwei Drittel der Familienunternehmen bei Wegfall der Sonderregeln für Betriebsvermögen einen Rückgang der Investitionen. Mehr als die Hälfte der Unternehmen befürchten in diesem Fall einen Arbeitsplatzabbau, so der Verband. Zwei Drittel der familiengeführten Unternehmen geben ferner an, dann werde ein Verkauf des Unternehmens wahrscheinlicher.

July 11, 2023 04:18 ET (08:18 GMT)