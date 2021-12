Mehrheit der Ungeimpften will sich nicht impfen lassen - Agentur

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland lehnt eine Mehrheit der bislang nicht gegen das Coronavirus geimpften Personen eine Impfung ab. 63 Prozent der Menschen in Deutschland, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen, wollen das auch in Zukunft nicht tun. Das geht aus einer Befragung des Meinungsforschungsinstitutes Insa für "Bild am Sonntag" hervor. 20 Prozent gaben an, sich noch impfen lassen zu wollen, 17 Prozent antworteten mit "weiß nicht/ keine Angabe". Das Meinungsforschungsinstitut hatte 1004 Menschen am 3. Dezember befragt.

December 05, 2021 06:07 ET (11:07 GMT)