Mehrheit junger Menschen sieht gute Chancen auf Ausbildungsmarkt

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Nach einem Stimmungstief in der Corona-Pandemie haben Schülerinnen und Schüler wieder einen optimistischeren Blick auf ihre Ausbildungsperspektiven. Mehr als drei Viertel der knapp 1700 Befragten einer aktuellen Umfrage schätzen ihre Chance auf eine Lehrstelle als gut oder sogar sehr gut ein. Das Institut iconkids & youth hatte sie im Juni im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung befragt. Damit sei eine Trendwende erreicht, nachdem in den vergangenen Jahren viele junge Menschen ihre Perspektiven auf dem Ausbildungsmarkt negativ bewertet hätten, teilte die Stiftung am Mittwoch mit.

Unter Jugendlichen mit niedriger Schulbildung allerdings sei nach wie vor der Eindruck weit verbreitet, schlechte oder eher schlechte Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu haben: In dieser Gruppe blicken immerhin 26 Prozent der Befragten pessimistisch auf das Ausbildungsgeschehen.

Auch dass trotz hoher Nachfrage nach Fachkräften noch immer mehr als ein Viertel der Befragten der Auffassung sei, es fehle an Ausbildungsplätzen "ist ein Warnsignal", so Clemens Wieland, Experte der Bertelsmann-Stiftung für berufliche Bildung: "Es muss uns noch viel besser als bisher gelingen, junge Menschen und Betriebe zusammenzubringen", betonte er. Laut aktuellem Berufsbildungsbericht übersteigt die Zahl der unbesetzten Stellen die der Bewerber ohne Ausbildungsplatz.

Tatsächlich sehen viele Jugendliche laut Umfrage Probleme bei der beruflichen Orientierung: Mehr als die Hälfte (55 Prozent) gab an, sich angesichts der Fülle von Informationen nur schwer zurechtzufinden. Gleichzeitig gab ein knappes Drittel (30 Prozent) der Jugendlichen nach der Ausbildungsplatzsuche an, dass mehr Unterstützung schön gewesen wäre. 45 Prozent der Azubis hätten sich mehr Berufsorientierung innerhalb der Schule gewünscht, 39 Prozent nannten einen persönlichen Ansprechpartner außerhalb der Schule wünschenswert.

Auch von der Politik erhoffen sich die jungen Menschen mehr Engagement für Ausbildungsplatzsuchende: 37 Prozent aller Befragten sind der Auffassung, der Staat kümmere sich eher wenig, 8 Prozent finden sogar, es werde gar nichts gemacht. 31 Prozent räumen zwar ein, dass viel für Ausbildungsplatzsuchende getan werde, halten es aber nicht für ausreichend. Sie wünschen sich mehr Unterstützung etwa bei den Fahrt- oder Umzugskosten sowie bei der Bereitstellung von günstigem Wohnraum./fld/DP/stk