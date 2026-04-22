Mehrheitsbeteiligung

Die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (AllianzGI) erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Batteriespeicherplattform Green Energy Storage Initiative (GESI).

Wie AllianzGI mitteilte, hat sie im Namen von Allianz-Versicherungsgesellschaften 51 Prozent an GESI erworben. Den Angaben zufolge entwickelt, errichtet und betreibt GESI leistungsstarke und digitalisierte Großbatteriespeicher zur Bereitstellung von Flexibilität im Energiesystem.

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GESI sei mit 2,6 Gigawatt Anschlussleistung in Entwicklung eines der größten Portfolios an Großbatteriespeichern in Deutschland. Aktuell realisiere GESI drei Großbatteriespeicherprojekte an verschiedenen Standorten in Bayern und Niedersachsen, an strategisch relevanten Netzknoten des Übertragungsnetzes. Diese profitieren von der Weiternutzung vorhandener Netzinfrastruktur, unter anderem an Standorten zurückgebauter Großkraftwerke. Die Inbetriebnahme sei bis 2029 vorgesehen. Darüber hinaus verfüge GESI über eine attraktive Projektpipeline.

Für Allianz sei die Investition das zweite direktes Eigenkapitalinvestment in Batterie-Speicherprojekte in Deutschland in kurzer Zeit.

Die Allianz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,28 Prozent tiefer bei 388,70 Euro.

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