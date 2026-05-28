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Mehrjahresvertrag

DHL-Aktie etwas fester: DHL eCommerce schmiedet langfristige Allianz mit US-Post

29.05.26 08:25 Uhr
DHL-Aktie etwas höher: DHL eCommerce bindet US-Post langfristig an sich | finanzen.net

DHL eCommerce hat einen Mehrjahresvertrag mit dem US Postal Service unterzeichnet.

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Die US-Post soll dabei die Pakete des Unternehmens auf der sogenannten letzten Meile zustellen. Zuvor hatten die beiden Unternehmen Einjahresverträge abgeschlossen. Die US-Post bemüht sich jedoch, Großkunden stärker entgegenzukommen, teilweise durch den Abschluss von Mehrjahresverträgen. Die Stabilität der längerfristigen Vereinbarung werde DHLeCommerce helfen, auf dem US-Markt zu expandieren, sagte DHL-Manager Scott Ashbaugh.

DHL eCommerce leitet jedes Jahr Hunderte von Millionen Paketen für die Zustellung auf der letzten Meile an den US Postal Service weiter. Das Unternehmen verfügt über kein eigenes Bodennetzwerk in dem Land und plant auch nicht, eines aufzubauen. Die gelben DHL-Flugzeuge und -Lkw übernehmen schnellere, internationale Lieferungen für DHL Express, eine weitere Einheit der DHL Group.

Laut US Postal Service ist DHL eCommerce einer seiner drei größten Kunden. Der jüngste Mehrjahresvertrag werde mehr als 10 Milliarden Dollar an Umsatz einbringen. Der größte Kunde der US-Post bleibt Amazon.

Die DHL-Aktie gewinnt via Tradegate vorbörslich zeitweise 0,27 Prozent auf 51,26 Euro.

DJG/DJN/brb/gos

DOW JONES

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com, AIF

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