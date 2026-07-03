DAX 25.797 +0,8%ESt50 6.417 +0,9%MSCI World 4.832 +0,4%Top 10 Crypto 8,13 -0,7%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.151 +0,6%Euro 1,1442 +0,1%Öl 71,9 +0,5%Gold 4.167 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Mehrtägige Trauerfeiern für Chamenei im Iran

TEHERAN (dpa-AFX) - An diesem Samstag beginnen im Iran die öffentlichen Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei. Zunächst sind drei Tage lang Zeremonien in der Hauptstadt Teheran geplant. Sein Leichnam soll dann in die Pilgerstadt Ghom sowie den Irak gebracht werden, ehe Chamenei am kommenden Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beerdigt wird.

Werbung

Chamenei war am 28. Februar im Alter von 86 Jahren durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Irans Hauptstadt gezielt getötet worden. Mehr als fünf Wochen führten die USA und Israel daraufhin Krieg gegen den Iran, bis sich Vertreter aus Washington und Teheran Anfang April auf eine Waffenruhe einigten. Bis zu seinem Tod regierte der Ajatollah den Iran mit absoluter Härte./arb/DP/stw

Werbung