Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Meier Tobler erhält öffentliches Kaufangebot von Ahlsell – Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme



04.11.2026 / 07:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





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Schwerzenbach, 4. November 2026



Meier Tobler erhält öffentliches Kaufangebot von Ahlsell – Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme



Die schwedische Ahlsell-Gruppe bietet CHF 45.50 netto in bar je Aktie von Meier Tobler. Das entspricht einer Prämie von rund 30.8 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der letzten 60 Handelstage.

Der Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig, das Angebot anzunehmen. Gemäss der Fairness Opinion von IFBC ist der Preis aus finanzieller Sicht fair und angemessen.

Die Hauptaktionärin Meier Capital AG mit 58.55 % der Aktien und ihr Eigentümer Silvan G.-R. Meier, Präsident des Verwaltungsrats, unterstützen das Angebot und haben mit Ahlsell vereinbart, ihre Aktien anzudienen.

Ahlsell will mit dem bestehenden Management zusammenarbeiten und die Arbeitsplätze sowie die lokale Präsenz in der Schweiz erhalten. Meier Tobler soll als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Ahlsell-Gruppe weitergeführt werden.

Die Angebotsfrist läuft vom 5. November bis 2. Dezember 2026. Der Vollzug wird im ersten Quartal 2027 erwartet.

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Das Angebot

Ahlsell, eine führende technische Grosshändlerin in den nordischen Ländern, hat heute ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Meier Tobler Group AG veröffentlicht. Sie bietet CHF 45.50 netto in bar je Aktie. Der Gesamtwert des Angebots beträgt rund CHF 492 Mio. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 30.8 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der 60 Handelstage vor der Veröffentlichung des Angebots.

Empfehlung des Verwaltungsrats

Die Verhandlungen mit Ahlsell führte für Meier Tobler Verwaltungsratsmitglied Alexander von Witzleben. Gestützt auf eine eingehende Prüfung und die Fairness Opinion von IFBC empfiehlt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen. IFBC beurteilt den Angebotspreis aus finanzieller Sicht als fair und angemessen. Wie der Verwaltungsrat mit möglichen Interessenkonflikten umgegangen ist, legt er in seinem Bericht offen.

«Das Angebot überzeugt für Meier Tobler und für unsere Aktionärinnen und Aktionäre gleichermassen: Das Unternehmen erhält einen starken Eigentümer aus der eigenen Branche, und die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten einen fairen Preis mit einer attraktiven Prämie.»

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Alexander von Witzleben, Mitglied des Verwaltungsrats von Meier Tobler

Gründe für die Empfehlung

Als spezialisierte Händlerin für mehrere Branchen beliefert Ahlsell in den nordischen Ländern professionelle Kundinnen und Kunden in Industrie, Infrastruktur und Installation. Die Gruppe blickt auf eine 150-jährige Geschichte zurück, ist finanzstark und hat viel Erfahrung mit Akquisitionen. Dabei entwickelt sie die Unternehmen gemeinsam mit dem bestehenden Management langfristig weiter. Das ist eine starke und stabile Grundlage für die Zukunft von Meier Tobler als Teil der Ahlsell-Gruppe.

Meier Tobler und Ahlsell sind beide in ihren jeweiligen Märkten im B2B-Vertrieb von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaprodukten tätig. Mit der geplanten Transaktion will Ahlsell die langfristige Wachstumsstrategie von Meier Tobler unterstützen. Das Know-how beider Seiten ergänzt sich gut: Zusammen können sie ihr Sortiment verbreitern, neue Kundensegmente erschliessen und so ihr Angebot für die Kundinnen und Kunden verbessern.

Beide Unternehmen teilen zudem eine gemeinsame Kultur und gemeinsame Werte. Als Teil der Ahlsell-Gruppe erhält Meier Tobler Zugang zu Know-how und Ressourcen in der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz und kann auf die Erfahrung der Gruppe mit der Energiewende zurückgreifen, während die Dekarbonisierung des Schweizer Gebäudeparks voranschreitet. Die breitere finanzielle Basis schafft gute Voraussetzungen für langfristige Investitionen.

«Ahlsell kennt unser Geschäft wie kaum ein anderes Unternehmen. Zudem ist Ahlsell ein langfristiger strategischer Eigentümer, der unsere Werte und unsere Wurzeln als Familienunternehmen teilt. Als Teil der Gruppe erhalten wir Zugang zu zusätzlichem Know-how, insbesondere in Digitalisierung, Sortiment, Beschaffung und Logistik. Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Schritt für unsere Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie Lieferanten ist.»

Roger Basler, CEO von Meier Tobler

Hauptaktionärin unterstützt das Angebot

Die Meier Capital AG hält 58.55 % der Aktien und gehört Silvan G.-R. Meier, dem Präsidenten des Verwaltungsrats. Sie unterstützt das Angebot und hat mit Ahlsell vereinbart, ihre Aktien anzudienen. Dasselbe hat Silvan G.-R. Meier für seine direkt gehaltenen Aktien vereinbart. Beide erhalten für ihre Aktien denselben Preis wie alle anderen Aktionärinnen und Aktionäre.

«Leicht fällt mir dieser Schritt nicht. Meier Tobler trägt meinen Namen, ich habe das Unternehmen über viele Jahre mitgeprägt, und der Abschied tut weh. Verantwortung heisst für mich aber, das Richtige für die Zukunft des Unternehmens zu tun. Ahlsell ist auf uns zugekommen, und wie der Verwaltungsrat bin ich überzeugt, dass Meier Tobler damit den besseren Eigentümer erhält.»

Silvan G.-R. Meier, Hauptaktionär und Präsident des Verwaltungsrats von Meier Tobler

Zukunft von Meier Tobler

Ahlsell sieht in der Kompetenz von Meier Tobler in Wärmeerzeugung und Klimasystemen sowie in der Service-Organisation eine wertvolle Ergänzung der Gruppe. Ahlsell freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem bestehenden Management und will die Arbeitsplätze und die lokale Präsenz in der Schweiz erhalten sowie Meier Tobler bei der Digitalisierung und beim Ausbau des Sortiments unterstützen.

«Meier Tobler ist ein starkes, gut etabliertes Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, das unserem sehr ähnlich ist. Wir teilen den starken Fokus auf unsere Kundinnen und Kunden und wissen, dass unsere Mitarbeitenden der Schlüssel zu unserem Erfolg sind. Zudem bringt Meier Tobler spezialisiertes Know-how mit, das unsere Gruppe hervorragend ergänzt. Wir sehen darin einen wichtigen Schritt auf unserem Wachstumskurs: Ahlsell fasst damit Fuss im attraktiven Schweizer Markt im Herzen Europas und schafft eine Plattform für weiteres Wachstum.»

Claes Seldeby, CEO von Ahlsell

Bedingungen und Zeitplan

Das Angebot steht unter den im Angebotsprospekt genannten Bedingungen, namentlich einer Mindestannahmequote von 80 % und den erforderlichen wettbewerbsrechtlichen und behördlichen Freigaben. Die Angebotsfrist läuft vom 5. November bis 2. Dezember 2026, 16.00 Uhr (MEZ), die Nachfrist voraussichtlich vom 7. bis 18. Dezember 2026. Voraussichtlich Mitte Dezember wählt eine ausserordentliche Generalversammlung den neuen Verwaltungsrat und beschliesst über die Dekotierung, beides mit Wirkung ab dem Vollzug. Der Vollzug wird im ersten Quartal 2027 erwartet. Danach will Ahlsell die Aktien von Meier Tobler von der SIX Swiss Exchange dekotieren und, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, die verbleibenden Aktionärinnen und Aktionäre über einen Squeeze-out abfinden.

Unterlagen

Der Angebotsprospekt mit dem Bericht des Verwaltungsrats und die Fairness Opinion sind unter www.ahlsell-tender-offer.com abrufbar. Der Prospekt kann zudem kostenlos bei UBS bestellt werden: swiss-prospectus@ubs.com, +41 44 239 47 03.

Weitere Auskünfte

Meier Tobler, Martina Högger, Leiterin Unternehmenskommunikation

+41 44 806 44 50, martina.hoegger@meiertobler.ch, meiertobler.ch/de/investoren

Ahlsell, Weronica Nilsson, Head of Communication, +46 10 471 19 00, weronica.nilsson@ahlsell.se

Über Meier Tobler

Der Grundstein für das Unternehmen Meier Tobler wurde 1937 gelegt. Der Hauptsitz des Schweizer Haustechnikspezialisten liegt in Schwerzenbach im Kanton Zürich. Die Aktien von Meier Tobler werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange (Symbol: MTG) gehandelt. Meier Tobler beschäftigt rund 1’300 Mitarbeitende in allen Sprachregionen der Schweiz. Meier Tobler ist spezialisiert auf die Bereiche Handel, Wärmeerzeugung, Klimasysteme und Service. Im Handelsgeschäft versorgt Meier Tobler seine B2B-Partner mit Komponenten und Installationsmaterial für Heizen, Lüften, Klimatisieren und Sanitär. Die Bereiche Wärmeerzeugung und Klimasysteme planen und liefern den Installationspartnern energieeffiziente Lösungen für Gebäude aller Art. Im Bereich Service bietet Meier Tobler rund um die Uhr und schweizweit Servicedienstleistungen für alle gelieferten Anlagen im Wohn- und Gewerbebau und über den gesamten Lebenszyklus.

Über Ahlsell

Ahlsell ist eine führende technische Grosshändlerin in den nordischen und baltischen Ländern und bedient mit Produkten und Dienstleistungen eine breite Kundschaft in Industrie, Infrastruktur und Installation. Als Spezialistin für mehrere Branchen erzielte Ahlsell 2025 einen Umsatz von rund SEK 52 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt knapp 8'000 Mitarbeitende und verfügt über 300 Niederlassungen, moderne Logistikzentren und eine etablierte digitale Plattform. Ahlsell löst jeden Tag ihr Kundenversprechen ein, Profis die Arbeit einfacher zu machen, und verfolgt als Marktführerin das klare Ziel, eine nachhaltigere Gesellschaft mitzugestalten. Mehr unter ahlsellgroup.com.

Diese Ad hoc-Mitteilung steht Ihnen auf meiertobler.ch/de/investoren zur Verfügung.

Wichtige Hinweise

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO BUY OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO SELL ANY SECURITIES.

Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Ausgabe noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Namenaktien oder anderen Beteiligungspapieren der Meier Tobler Group AG («Meier Tobler») dar und bildet keinen Prospekt oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne der Artikel 35 ff. oder 69 des Finanzdienstleistungsgesetzes. Diese Mitteilung ist kein Bestandteil der Angebotsunterlagen zum öffentlichen Kaufangebot. Die vollständigen Bedingungen des öffentlichen Kaufangebots sind im Angebotsprospekt vom 4. November 2026 (der «Angebotsprospekt») der Ahlsell AB (publ) («Ahlsell» oder die «Anbieterin») enthalten. Aktionärinnen und Aktionäre der Meier Tobler Group AG werden gebeten, den Angebotsprospekt und die Angebotsunterlagen sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen zum Angebot enthalten. Die Angebotsunterlagen sind auf den im Angebotsprospekt bezeichneten Webseiten verfügbar oder werden dort verfügbar sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen oder sich auf zukünftige Ereignisse beziehen, und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die hierin beschriebenen Transaktionen vollzogen werden oder dass sie zu den erwarteten Bedingungen vollzogen werden. Weder Meier Tobler noch Ahlsell übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen.

Angebotsbeschränkungen

Das öffentliche Kaufangebot (das «Angebot») wird weder direkt noch indirekt in Staaten oder Rechtsordnungen unterbreitet, in denen das Angebot rechtswidrig wäre oder anderweitig gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstiesse oder die Ahlsell, eine nach schwedischem Recht gegründete und bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in Stockholm, Schweden, oder ihre Tochtergesellschaften verpflichten würde, die Bedingungen des Angebots in irgendeiner Weise zu ändern oder anzupassen, zusätzliche Eingaben bei staatlichen, regulatorischen oder anderen Behörden vorzunehmen oder weitere Massnahmen in Bezug auf das Angebot zu treffen.

Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf solche Staaten oder Rechtsordnungen auszudehnen. Unterlagen im Zusammenhang mit dem Angebot dürfen in solchen Staaten oder Rechtsordnungen weder verbreitet noch dorthin versandt werden und dürfen nicht zum Zweck verwendet werden, zum Erwerb von Effekten der Meier Tobler Group AG durch Personen oder Gesellschaften mit Wohnsitz oder Sitz in solchen Staaten oder Rechtsordnungen aufzurufen.

Für eine vollständige Darstellung der Angebotsbeschränkungen wird auf den heute veröffentlichten Angebotsprospekt verwiesen.

NOTICE TO U.S. HOLDERS

Shareholders of Meier Tobler Group AG (the "Company") in the United States are advised that the registered shares of the Company ("MTG Shares") are not listed on a U.S. securities exchange and that the Company is not subject to the periodic reporting requirements of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "Exchange Act"), and is not required to, and does not, file any reports with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") thereunder.

The offer by Ahlsell AB (publ) (the "Offer") will be made for the registered shares of the Company, a Swiss company whose shares are listed on SIX Swiss Exchange, and is subject to Swiss disclosure and procedural requirements, which are different from those of the United States.

The Offer will be made in the United States pursuant to Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the Exchange Act, subject to the exemption provided under Rule 14d-1(c) under the Exchange Act for a tier I tender offer (the "Tier I Exemption"), and otherwise in accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the Offer will be subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, settlement procedures, waiver of conditions and timing of payments that are different from those applicable under U.S. tender offer procedures and laws. Holders of MTG Shares resident in the United States (each a "U.S. Holder") are urged to consult with their own legal financial and tax advisors (including with respect to Swiss law) regarding the Offer.

To the extent permissible under applicable law or regulations, Ahlsell and its affiliates or their brokers may from time to time purchase, or arrange to purchase, MTG Shares outside the Offer. Any such purchases will be disclosed as required by applicable law and regulation.

The receipt of cash pursuant to the Offer by a U.S. Holder may be a taxable transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable U.S. state and local laws, as well as foreign and other tax laws. Each holder of MTG Shares is urged to consult his or her independent professional advisor immediately regarding the tax consequences of an acceptance of the Offer.

Neither the SEC nor any securities commission of any State of the U.S. has (i) approved or disapproved of the Offer; (ii) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (iii) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the Offer documents. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

Reference is made to the offer prospectus published today for full offer restrictions and an overview of certain key differences with U.S. tender offer procedures and laws.

United Kingdom

The communication of the offer documents is not being made, and has not been approved, by an authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended, in the United Kingdom.

Diese Mitteilung liegt auch auf Italienisch, Französisch und Englisch vor. Massgebend ist die deutsche Fassung.