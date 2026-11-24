Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Meier Tobler publiziert die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. Dezember 2026



24.11.2026 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





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Versione italiana: meiertobler.ch/it/investitori/comunicati-ad-hoc Schwerzenbach, 24. November 2026



Meier Tobler publiziert die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. Dezember 2026



Die Meier Tobler Group AG (SIX: MTG) wird morgen die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung publizieren, die am 16. Dezember 2026 um 16.00 Uhr im Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich, stattfinden wird.

Ahlsell AB hat am 4. November 2026 ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Aktien der Meier Tobler Group AG zu einem Angebotspreis von CHF 45.50 netto in bar je Aktie veröffentlicht. Der Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig, das Angebot anzunehmen. Im Zusammenhang mit dem Angebot wird eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.

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An der ausserordentlichen Generalversammlung werden die Aktionärinnen und Aktionäre über folgende Anträge des Verwaltungsrats abstimmen:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit bis und mit dem Abschluss der ausserordentlichen Generalversammlung;

Neuwahl von Claes Seldeby, Kristian Ackeby, Roger Basler, Johan Stille und Carl-Gustaf Österberg als Mitglieder des Verwaltungsrats, von Claes Seldeby als Präsident des Verwaltungsrats sowie von Claes Seldeby und Kristian Ackeby als Mitglieder des Vergütungsausschusses;

Erhöhung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027;

Erhöhung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026;

Dekotierung der Aktien der Meier Tobler Group AG von der SIX Swiss Exchange.

Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats treten per Vollzug des öffentlichen Angebots zurück. Die beantragte Entlastung sowie die beantragten Wahlen erfolgen mit Wirkung auf den Vollzug des öffentlichen Angebots und unter der Bedingung des Vollzugs. Auch die beantragte Dekotierung steht unter der Bedingung des Vollzugs und soll auf einen vom Verwaltungsrat nach dem Vollzug festzulegenden Zeitpunkt erfolgen. Der Vollzug des öffentlichen Angebots wird im ersten Quartal 2027 erwartet.

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Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung mit sämtlichen Traktanden sowie den Anträgen und Erläuterungen des Verwaltungsrats ist ab morgen auf der Website der Gesellschaft unter meiertobler.ch/investoren abrufbar.

Weitere Auskünfte

Meier Tobler, Martina Högger, Leiterin Unternehmenskommunikation

+41 44 806 44 50, martina.hoegger@meiertobler.ch, meiertobler.ch/investoren

Ahlsell, Weronica Nilsson, Head of Communication, +46 10 471 19 00, weronica.nilsson@ahlsell.se



Über Meier Tobler

Der Grundstein für das Unternehmen Meier Tobler wurde 1937 gelegt. Der Hauptsitz des Schweizer Haustechnikspezialisten liegt in Schwerzenbach im Kanton Zürich. Die Aktien von Meier Tobler werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange (Symbol: MTG) gehandelt. Meier Tobler beschäftigt rund 1'300 Mitarbeitende in allen Sprachregionen der Schweiz. Meier Tobler ist spezialisiert auf die Bereiche Handel, Wärmeerzeugung, Klimasysteme und Service. Im Handelsgeschäft versorgt Meier Tobler seine B2B-Partner mit Komponenten und Installationsmaterial für Heizen, Lüften, Klimatisieren und Sanitär. Die Bereiche Wärmeerzeugung und Klimasysteme planen und liefern den Installationspartnern energieeffiziente Lösungen für Gebäude aller Art. Im Bereich Service bietet Meier Tobler rund um die Uhr und schweizweit Servicedienstleistungen für alle gelieferten Anlagen im Wohn- und Gewerbebau und über den gesamten Lebenszyklus.



Über Ahlsell

Ahlsell ist eine der führenden technischen Grosshändlern in den nordischen und baltischen Ländern und bedient mit Produkten und Dienstleistungen eine breite Kundschaft in Industrie, Infrastruktur und Installation. Als Spezialistin für mehrere Branchen erzielte Ahlsell 2025 einen Umsatz von rund SEK 52 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt über 7'000 Mitarbeitende und verfügt über 300 Niederlassungen, moderne Logistikzentren und eine etablierte digitale Plattform. Ahlsell löst jeden Tag ihr Kundenversprechen ein, Profis die Arbeit einfacher zu machen, und verfolgt als Marktführerin das klare Ziel, eine nachhaltigere Gesellschaft mitzugestalten. Mehr unter ahlsellgroup.com.



Diese Ad hoc-Mitteilung steht Ihnen auf meiertobler.ch/investoren zur Verfügung.

Wichtige Hinweise

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO BUY OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO SELL ANY SECURITIES.

Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Ausgabe noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Namenaktien oder anderen Beteiligungspapieren der Meier Tobler Group AG («Meier Tobler») dar und bildet keinen Prospekt oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne der Artikel 35 ff. oder 69 des Finanzdienstleistungsgesetzes. Diese Mitteilung ist kein Bestandteil der Angebotsunterlagen zum öffentlichen Kaufangebot. Die vollständigen Bedingungen des öffentlichen Kaufangebots sind im Angebotsprospekt vom 4. November 2026 (der «Angebotsprospekt») der Ahlsell AB (publ) («Ahlsell» oder die «Anbieterin») enthalten. Aktionärinnen und Aktionäre der Meier Tobler Group AG werden gebeten, den Angebotsprospekt und die Angebotsunterlagen sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen zum Angebot enthalten. Die Angebotsunterlagen sind auf den im Angebotsprospekt bezeichneten Webseiten verfügbar oder werden dort verfügbar sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen oder sich auf zukünftige Ereignisse beziehen, und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die hierin beschriebenen Transaktionen vollzogen werden oder dass sie zu den erwarteten Bedingungen vollzogen werden. Weder Meier Tobler noch Ahlsell übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen.

Angebotsbeschränkungen

Das öffentliche Kaufangebot (das «Angebot») wird weder direkt noch indirekt in Staaten oder Rechtsordnungen unterbreitet, in denen das Angebot rechtswidrig wäre oder anderweitig gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstiesse oder die Ahlsell, eine nach schwedischem Recht gegründete und bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in Stockholm, Schweden, oder ihre Tochtergesellschaften verpflichten würde, die Bedingungen des Angebots in irgendeiner Weise zu ändern oder anzupassen, zusätzliche Eingaben bei staatlichen, regulatorischen oder anderen Behörden vorzunehmen oder weitere Massnahmen in Bezug auf das Angebot zu treffen.

Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf solche Staaten oder Rechtsordnungen auszudehnen. Unterlagen im Zusammenhang mit dem Angebot dürfen in solchen Staaten oder Rechtsordnungen weder verbreitet noch dorthin versandt werden und dürfen nicht zum Zweck verwendet werden, zum Erwerb von Effekten der Meier Tobler Group AG durch Personen oder Gesellschaften mit Wohnsitz oder Sitz in solchen Staaten oder Rechtsordnungen aufzurufen.

Für eine vollständige Darstellung der Angebotsbeschränkungen wird auf den am

4. November 2026 veröffentlichten Angebotsprospekt verwiesen.



NOTICE TO U.S. HOLDERS

Shareholders of Meier Tobler Group AG (the «Company») in the United States are advised that the registered shares of the Company («MTG Shares») are not listed on a U.S. securities exchange and that the Company is not subject to the periodic reporting requirements of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the «Exchange Act»), and is not required to, and does not, file any reports with the U.S. Securities and Exchange Commission (the «SEC») thereunder.

The offer by Ahlsell AB (publ) (the «Offer») will be made for the registered shares of the Company, a Swiss company whose shares are listed on SIX Swiss Exchange, and is subject to Swiss disclosure and procedural requirements, which are different from those of the United States.

The Offer will be made in the United States pursuant to Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the Exchange Act, subject to the exemption provided under Rule 14d-1(c) under the Exchange Act for a tier I tender offer (the «Tier I Exemption»), and otherwise in accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the Offer will be subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, settlement procedures, waiver of conditions and timing of payments that are different from those applicable under U.S. tender offer procedures and laws. Holders of MTG Shares resident in the United States (each a «U.S. Holder») are urged to consult with their own legal financial and tax advisors (including with respect to Swiss law) regarding the Offer.

To the extent permissible under applicable law or regulations, Ahlsell and its affiliates or their brokers may from time to time purchase, or arrange to purchase, MTG Shares outside the Offer. Any such purchases will be disclosed as required by applicable law and regulation.

The receipt of cash pursuant to the Offer by a U.S. Holder may be a taxable transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable U.S. state and local laws, as well as foreign and other tax laws. Each holder of MTG Shares is urged to consult his or her independent professional advisor immediately regarding the tax consequences of an acceptance of the Offer.

Neither the SEC nor any securities commission of any State of the U.S. has (i) approved or disapproved of the Offer; (ii) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (iii) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the Offer documents. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

Reference is made to the offer prospectus published on 4 November 2026 for full offer restrictions and an overview of certain key differences with U.S. tender offer procedures and laws.

United Kingdom

The communication of the offer documents is not being made, and has not been approved, by an authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended, in the United Kingdom.

Diese Mitteilung liegt auch auf Italienisch, Französisch und Englisch vor. Massgebend ist die deutsche Fassung.