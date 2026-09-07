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Meilenstein erreicht

AstraZeneca-Aktie unbeeindruckt: Studienerfolg mit neuem COPD-Medikament Tozorakimab

AstraZeneca-Aktie unbeeindruckt: Studienerfolg mit neuem COPD-Medikament Tozorakimab

AstraZeneca hat einen Studienerfolg mit einem neuen Medikament gegen chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) erzielt.

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AstraZeneca PLC
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Wie der britische Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament "Tozorakimab" in späten klinischen Studien Vorteile bei einer breiten Patientenpopulation gezeigt.

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Das Medikament erreichte in zwei Studien im Vergleich zur Standardtherapie eine Verringerung der mittelschweren und schweren COPD-Exazerbationen - oder Lungenanfälle - um rund 30 Prozent.

AstraZeneca hatte kürzlich seine Schätzung für den jährlichen Spitzenumsatz von Tozorakimab auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar angehoben und erklärt, das Medikament werde voraussichtlich sein größtes Atemwegsprodukt sein.

An der Börse in London zeigt sich die AstraZeneca-Aktie zeitweise unbewegt bei 120,42 Pfund.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Bildquellen: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com, Oli Scarff/Getty Images

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11:01 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
09:01 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
07.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG

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